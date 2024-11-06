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Общество

Доля россиян со слитыми в сеть персональными данными достигла рекорда

18:17 06.11.2024

«Сбер» назвал долю россиян, чьи персональные данные сейчас находятся в открытом доступе. По оценке специалистов крупнейшего банка страны, в сети сейчас находится около 3,5 миллиардов строк кода, содержащих данные около 90% взрослых граждан России, сообщил РБК.

«Ситуация давно уже выглядит плачевной», — рассказал на московском мероприятии в области кибербезопасности SOC Forum заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. По его словам, пиком утечек стал 2023 год, в 2024-м их стало немного меньше, «но, тем не менее, они продолжаются».

Под персональными данными подразумеваются имена и фамилии людей, номера телефонов, адреса электронной почты, адреса регистрации и другая паспортная информация, пишет РБК.

В феврале-марте «Сбер» зафиксировал исторически рекорд числа звонков мошенников, сообщил зампред правления банка. Тогда жителям России поступало около 20 миллионов подобных телефонных соединений в сутки. «Такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда», — сказал Кузнецов.

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Сейчас мошенники звонят россиянам примерно 6-6,5 миллиона раз в сутки, сказал представитель «Сбера». Он добавил, что звонки стали более профессиональными, а «разводки» — более продуманными.

«Сбер» оценивает объем денег, которые мошенники смогут украсть у россиян в 2024 году, в 250 миллиардов рублей. Ущерб экономике страны от этого составит примерно триллион рублей, сказал зампред правления. По его мнению, что звонки стали частью «условий кибервойны» против России.

Главным источником утечек данных Кузнецов назвал интернет-магазины и медицинские учреждения. «Оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает — это было, оказывается, не более 2%», — сказал он.

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Российский разработчик решений для информационной безопасности InfoWatch сообщал, что в 2023 году на банки пришлось 46,9% всех утечек персональных данных жителей страны. Всего из финансовых организаций в ходе 64 инцидентов утекло около 170 миллионов записей персональных данных россиян, уточнили специалисты InfoWatch. По их словам, это в 3,2 раза больше банковских данных, чем было слит в сеть в 2022 году.

Банк России последний раз оценивал объем украденных у банковских клиентов средств по итогам второго квартала года, пишет РБК. В апреле — июне клиенты потеряли 4,7 миллиарда рублей с помощью 257 тысяч денежных переводов, подсчитали в ЦБ. 

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