EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Мужчина угрожал сотрудникам детсада убийством из-за игравшего в игры «для девочек» сына

17:34 06.11.2024

Члены российской ультраправой группировки обвинили жителя Калуги в угрозах сотрудникам детского сада за то, что те позволили его сыну играть с девочками в куклы. В полиции сообщили, что мужчину задержали и возбудили уголовное дело об угрозах убийством.

Инцидент произошел 5 ноября в одном из дошкольных учреждений областного центра. В тот день мужчина, возмущенный тем, что его сын играл в игрушки, «в которые могут играть только девочки», пришел в детский сад и вступил в конфликт с воспитательницей группы. Свидетелями происходящего были родители и другой персонал детского сада, которые вступились за воспитательницу. В ответ на это мужчина стал угрожать всем присутствующим убийством, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России.

Родители и другой персонал детского сада обратились в полицию. Они сообщили, что мужчина также мог избить своего ребенка. Против мужчины возбудили уголовное дело об угрозах убийством или причинению тяжкого вреда здоровью.

Майора полиции убил ее собственный муж
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
Криминал4 минуты чтения

На странице ультраправой организации «Русская община Калуга» распространилось видео, в котором члены группировки опрашивают предполагаемого агрессора. На видео мужчина говорит, что угрожал присутствующим потому что «испугался за сына», который играл в куклы. Однако он не подтвердил, что угрожал воспитательнице убийством.

Самопровозглашенные «дружинники» заявили, что приехали в детский сад по просьбе свидетелей конфликта, а затем «задержали преступника, чтобы тот не успел скрыться» до приезда полиции. По их словам, мужчина «стал угрожать тем, что когда отсидит и выйдет, то будет мстить». 

Члены группировки также сообщили, что родители других детей в детском саду заметили у сына агрессора следы побоев.

На инцидент обратил внимание Следственный комитет. Там заявили, что направили ходатайство о передаче материалов дела об угрозах убийством в свое производство. 

В СК также сообщили, что мужчина родился в одной из стран Центральной Азии и получил российское гражданство в 2017 году. Следователи собираются проверить его на законность получения гражданства России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Трамп выиграл выборы
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.