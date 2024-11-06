Мужчина угрожал сотрудникам детсада убийством из-за игравшего в игры «для девочек» сына

Члены российской ультраправой группировки обвинили жителя Калуги в угрозах сотрудникам детского сада за то, что те позволили его сыну играть с девочками в куклы. В полиции сообщили, что мужчину задержали и возбудили уголовное дело об угрозах убийством.

Инцидент произошел 5 ноября в одном из дошкольных учреждений областного центра. В тот день мужчина, возмущенный тем, что его сын играл в игрушки, «в которые могут играть только девочки», пришел в детский сад и вступил в конфликт с воспитательницей группы. Свидетелями происходящего были родители и другой персонал детского сада, которые вступились за воспитательницу. В ответ на это мужчина стал угрожать всем присутствующим убийством, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России.

Родители и другой персонал детского сада обратились в полицию. Они сообщили, что мужчина также мог избить своего ребенка. Против мужчины возбудили уголовное дело об угрозах убийством или причинению тяжкого вреда здоровью.

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На странице ультраправой организации «Русская община Калуга» распространилось видео, в котором члены группировки опрашивают предполагаемого агрессора. На видео мужчина говорит, что угрожал присутствующим потому что «испугался за сына», который играл в куклы. Однако он не подтвердил, что угрожал воспитательнице убийством.

Самопровозглашенные «дружинники» заявили, что приехали в детский сад по просьбе свидетелей конфликта, а затем «задержали преступника, чтобы тот не успел скрыться» до приезда полиции. По их словам, мужчина «стал угрожать тем, что когда отсидит и выйдет, то будет мстить».

Члены группировки также сообщили, что родители других детей в детском саду заметили у сына агрессора следы побоев.

На инцидент обратил внимание Следственный комитет. Там заявили, что направили ходатайство о передаче материалов дела об угрозах убийством в свое производство.

В СК также сообщили, что мужчина родился в одной из стран Центральной Азии и получил российское гражданство в 2017 году. Следователи собираются проверить его на законность получения гражданства России.