Британского депутата обязали извиниться перед охранником за грубость

Комитет по стандартам Палаты Общин обязал депутата от партии Reform UK Ли Андерсона извиниться перед охранником здания парламента за грубые высказывания в его адрес. Об этом сообщает издание The Independent.
3 ноября у депутата Ли Андерсона не сработал пропуск на входе в здание Палаты Общин. Охранник попросил депутата дать ему пропуск для проверки, в ответ Андерсон обматерил сотрудника со словами: «Мне все открывают дверь, ты такой единственный». После второй просьбы депутат вновь грубо выругался и добавил, что ему «надо успеть на поезд».
Парламентская комиссия по стандартам удовлетворила жалобу против Ли Андерсона и обязала его публично извиниться перед охранником. Это решение он попытался оспорить в вышестоящей Независимой экспертной комиссии, но его апелляцию отклонили. После разбирательства комиссия заявила, что депутат «согласился с Комитетом по стандартам в том, что он выругался на заявителя и тем самым нарушил политику по борьбе с буллингом и харассментом».
В речи перед Палатой Общин депутат Ли Андерсон признал, что разговаривал с охранником парламента «неприемлемым образом, используя нецензурную брань». Он извинился перед сотрудником Палаты и другими депутатами и пообещал: «подобное поведение с моей стороны больше никогда не повторится».
В январе Ли Андерсона отстранили от должности заместителя председателя Консервативной партии и исключили из ее состава, обвинив в исламофобии за высказывание о том, что мэр Лондона Садик Хан «отдал столицу своим дружкам». После скандала Андерсон перешел в правую партию Reform UK.