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Политика

Победа Трампа помогла взлететь биткоину и Tesla

17:47 06.11.2024

Рынок отреагировал на победу Дональда Трампа подорожанием американского доллара и акций компании Илона Маска. С другой стороны, избрание нового американского президента обрушило мексиканский песо и обвалила акции немецких автопроизводителей.

Биткоин подорожал до рекордной отметки в ответ на победу кандидата от Республиканской партии. Утром 6 ноября, в день объявления предварительных результатов президентских выборов, самая известная в мире криптовалюта выросла на 9%, до $75372. Ранее Трамп обещал сделать из США «мировую столицу биткоинов и криптовалют». На фоне новостей о победе Трампа также подорожал и американский доллар (плюс 1,4%), но обвалился мексиканский песо (минус 2,41%).

После победы Трампа акции единственной публичной компании Илона Маска — Tesla Inc. — взлетели в начале торгов почти на 15%, а ее рыночная капитализация, то есть общая рыночная стоимость всех выпущенных акций, превысила 810 миллиардов долларов. Инвесторы считают, что Илон Маск станет одним из крупнейших бенефициаров от победы Дональда Трампа. Маск стал одним из самых видных сторонников республиканца в предвыборной гонке, вложив в его кампанию больше 130 миллионов долларов.

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Тем временем акции немецких автогигантов падают из-за опасений, что Трамп повысит пошлины на импортные автомобили после своего возвращения в Белый дом. Акции BMW, Volkswagen и Porsche, упали на 4,6-6,4% — это одно из самых больших показателей падения в Европе.

Избрание Трампа повлияло на европейские компании, которые занимаются чистой энергетикой. В частности, акции Ørsted A/S, крупнейшего в мире разработчика проектов прибрежной и шельфовой ветроэнергетики, упали на 10%. Производитель ветряных турбин Vestas потерял 8%. Инвесторы боятся, что США при Трампе откажутся от поддержки проектов по возобновляемой энергии и в принципе перестанут вкладываться в борьбу с изменением климата. Трамп обещал, что он в первый же день своего президентства отменит проекты по строительству ветровых электростанций на шельфе.

Республиканец Дональд Трамп во второй раз станет президентом США. Он вступит в должность 20 января. В своем программе он пообещал ввести налоговые льготы для корпораций и богатых американцев, чтобы создать привлекательные условия для ведения бизнеса в США. Помимо этого, республиканец настроен закончить войну в Украине как можно скорее.

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