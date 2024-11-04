Цены на такси в Москве подскочили из-за снегопада

В Москве во время снегопада и заморозков подняли цены на такси. Представители сервиса «Яндекс.Go» объяснили рост цен нехваткой водителей и медленным передвижением на дорогах из-за гололедицы, пишет «Коммерсантъ».

В пресс-релизе сервиса говорится, что в первые дни заморозков скорость потока машин снижается в среднем на 20%. Это приводит к тому, что увеличивается длительность поездок.

Кроме этого, отмечается, что из-за плохих погодных условий на работу выходит меньше водителей. Чтобы привлечь больше водителей, руководство сервиса решило включить повышающий коэффициент, из-за которого выросла стоимость поездок.

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Во время первого снегопада в 2023 году спрос на такси среди пассажиров в Москве вырос почти на 20%, а количество водителей на линии снизилось почти на 5%, сказано в пресс-релизе. Представители сервиса подчеркнули, что «делают все возможное, чтобы бороться с нехваткой водителей на линии». Для примера, с водителей не берут комиссии во время очень высокого спроса, сказали в «Яндекс.Go».

Пассажирам рекомендуют выезжать на 15-20 минут раньше обычного, особенно в часы пик — с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

В Москве из-за погодных условий также приостановили работу сервисы аренды электросамокатов. 4 ноября пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что «поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными».

В пресс-службе ведомства отметили, что сервисы аренды продолжат работу с возвращением плюсовой температуры.