Петербурженка умерла в клинике пластической хирургии после липосакции

Следственный комитет в Петербурге возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как местная жительница умерла в клинике пластической хирургии. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

В пресс-релизе сказано, что 44-летней женщине, чье имя не уточняется, 31 октября провели операцию в клинике на улице Матроса Железняка. «Фонтанка» пишет, что ей сделали липосакцию. СК отмечает, что перед операцией петербурженка сдала все необходимые анализы, которые не выявили у нее противопоказаний к хирургическому вмешательству.

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На следующий день женщине стало плохо. «Фонтанка» пишет, что у нее произошла остановка сердца, а реанимационные действия врачей не помогли. В СК заявили, что точная причина смерти пока не установлена.

Муж погибшей женщины рассказал «Фонтанке», что его супруга несколько лет думала о пластической операции, поскольку «хотела улучшить себя» после двух родов путем кесарева сечения. По словам мужчины, его жена пришла в себя после операции и успела с ним созвониться.

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«Врач сказал, что она проснулась утром, позавтракала, сходила в уборную и все это произошло. Она пришла в себя еще вчера, вчера я с ней разговаривал после операции. Говорила, побаливает все, но в целом нормально», — рассказал мужчина. Он добавил, что на следующий день его жена перестала выходить на связь, и после работы он лично поехал в клинику, чтобы убедиться, что с женщиной все в порядке.

«Мне изначально даже дверь не хотели открывать. Там два домофона. Один внизу, выше второй есть. Потом спрашивают, куда я [иду]. Говорю: “У меня супруга здесь находится, хотел бы узнать ее состояние”. И мне сообщили…» — рассказал супруг погибшей.

Как отмечает РБК, ссылаясь на данные из открытых источников, инцидент произошел в медучреждении под названием «Своя клиника», которое ранее уже привлекали к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.