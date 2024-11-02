Россиянина не приняли на работу из-за расклада таро

Жителю Москвы по имени Артем отказали в приеме на работу в российскую IT-компанию, аргументировав отказ рекомендацией штатного таролога. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, 23-летний мужчина, который живет в Москве последние несколько лет, отправил резюме на вакансию специалиста первой линии поддержки. По его словам, компания, название которой он не уточняет, занимается поставками оборудования в государственные учреждения.

Артем прошел несколько собеседований, которые оказались сложными из-за разницы в часовых поясах (офисы компании расположены в Иркутске и Владивостоке), и выполнил тестовые задания, однако в течение четырех недель никто из компании ему не отвечал о результатах. После с мужчиной связалась представительница компании.

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«К сожалению, мы пока не готовы предложить тебе оффер. Нам очень понравился твой опыт (6 лет — это действительно много) и его разнообразие, тест тоже пройден на отлично (результат 99 баллов нас очень удивил, честно). Но наш таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению», — написала HR-специалист.

Как рассказал Артем, сначала он не поверил, что такой ответ мог дать реальный человек, и предположил, что текст был сгенерирован искусственным интеллектом. «Сказать, что я офонарел, когда увидел это сообщение — это ничего не сказать», — добавил мужчина.

После этого он в шутку ответил, что его таролог, в свою очередь, «уже сделал порчу на календулу, обещал, что в штате [компании] один таролог и останется». В ответ HR-специалист написала Артему, что в штате компании действительно есть таролог, однако его мнение, по ее словам, не является определяющим.

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В качестве причин отказа представительница компании назвала неусидчивость и молодость Артема. HR-специалист заявила, что мужчина часто меняет место работы, а компания ищет человека для продолжительного сотрудничества. «Коллегам коллективно не понравилось то, что ты еще молод. И судя по реакции на отказ, мы угадали», — добавила девушка.

По словам Артема, за время ожидания ответа он успел забыть о том, что подавался на вакансию в этой компании, и уже нашел работу в другом месте.