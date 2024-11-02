Автошколам предложили перейти на дистанционное обучение

Минпросвещения впервые предложило официально ввести дистанционное обучение в автошколах. Нововведения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, министерство разработало проект приказа, который должен регулировать процесс разработки программ для обучения водителей. В документе в частности предлагается разрешить вместо обязательных очных занятий по теории проводить онлайн-вебинары.

По словам президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, такая практика уже применялась во время пандемии коронавируса. «По сути, лекции просто транслировались с помощью различных видеоплатформ. Это был бесконтрольный процесс, который зачастую сводился либо к сокращению программ, либо к самоподготовке, а она запрещена», — утверждает Шутылева.

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При этом процесс онлайн-обучения, как сказано в проекте приказа, будет возможен только с использованием государственных информационных систем, которые подразумевают авторизацию через «Госуслуги».

«На самом деле у нас уже давно дистанционное или даже самостоятельное обучение, То, что рассказывают на курсах, можно посмотреть в мобильном приложении или спросить у чата GPT. Почти все ученики самостоятельно готовятся к сдаче экзаменов по ПДД», — рассказал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, переход на дистанционный формат поможет людям тратить меньше времени на обучение и не подстраиваться под расписание занятий в автошколе.

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Кроме того, Шутылева отметила, что онлайн-обучение теории позволит автошколам сократить расходы, что, по ее мнению, приведет к снижению цен. Речь идет в частности о программах переподготовки водителей, которые уже имеют какую-либо категорию прав, но хотят получить право управления другими видами транспорта.