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Общество

Группа «Алиса» не смогла продать билеты на концерты тура «Гойда»

15:04 02.11.2024

Рок-группа «Алиса» сообщила в своем телеграм-канале о переносе трех концертов в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске в рамках тура «Гойда» из-за плохих продаж билетов.

Концерты должны были состояться 8, 10 и 12 ноября. Предварительно выступления, во время которых группа планировала представить новый альбом, перенесли на апрель 2025 года.

«Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т.д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная “Гойда”. В прямом и переносном… Не хотите — не надо», — сказано в сообщении группы в телеграм-канале.

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Музыканты добавили, что они могли бы ограничиться презентацией альбома в Москве и Санкт-Петербурге, но в этом случае группа «устала бы отбиваться от вопросов “а почему вы не едете в город N, А, B?”»

«Едешь в город N — билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем», — заявили музыканты. 

Издание «7х7» отмечает, что в заглавной песне альбома присутствуют слова «у русских нет берегов» и «русская стать держит удар на рубеже всех фронтов». Ранее лидер «Алисы» Константин Кинчев поддержал вторжение России в Украину.

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В сентябре этого года в Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Шамана (Ярослава Дронова). Организаторы объяснили отмену «техническими причинами», однако, как пишет «7х7», в местных телеграм-каналах обратили внимание, что билеты на выступления певца раскупались плохо.

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