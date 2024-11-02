Группа «Алиса» не смогла продать билеты на концерты тура «Гойда»

Рок-группа «Алиса» сообщила в своем телеграм-канале о переносе трех концертов в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске в рамках тура «Гойда» из-за плохих продаж билетов.
Концерты должны были состояться 8, 10 и 12 ноября. Предварительно выступления, во время которых группа планировала представить новый альбом, перенесли на апрель 2025 года.
«Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т.д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная “Гойда”. В прямом и переносном… Не хотите — не надо», — сказано в сообщении группы в телеграм-канале.
Музыканты добавили, что они могли бы ограничиться презентацией альбома в Москве и Санкт-Петербурге, но в этом случае группа «устала бы отбиваться от вопросов “а почему вы не едете в город N, А, B?”»
«Едешь в город N — билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем», — заявили музыканты.
Издание «7х7» отмечает, что в заглавной песне альбома присутствуют слова «у русских нет берегов» и «русская стать держит удар на рубеже всех фронтов». Ранее лидер «Алисы» Константин Кинчев поддержал вторжение России в Украину.
«По сути, это гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку, другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю и свой суверенный путь под Покровом Пресвятой Богородицы. Я всем сердцем с нашей армией, молюсь за Христово воинство! С нами Бог! А если с нами Бог, кто против нас? Да, и еще… я — русский!» — заявил Кинчев в октябре 2022 года.
В сентябре этого года в Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Шамана (Ярослава Дронова). Организаторы объяснили отмену «техническими причинами», однако, как пишет «7х7», в местных телеграм-каналах обратили внимание, что билеты на выступления певца раскупались плохо.