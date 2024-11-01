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Общество

Женщина заставила своего сына выпить чистящее средство 

10:33 01.11.2024


Жительницу Красноярского края обвинили в покушении на убийство (ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК) собственного 11-летнего сына после того, как она заставила его выпить чистящее средство. Об этом в своем телеграм-канале сообщила региональная прокуратура.

По данным следствия, летом этого года женщина вернулась домой пьяная и поссорилась с сыном. В ходе ссоры она сначала ударила ребенка кочергой по голове, а затем налила в кружку чистящее средство «Азелит» и заставила сына выпить его.

«Мама домой пришла пьяная, я на нее разозлился, и что-то сказал, что она пьет. Мама взяла кочергу и ударила по голове. Мне было больно, и я заплакал, пошла кровь из головы. Потом она взяла бутылку с чистящим средством, налила в кружку и сказала пить. Я взял кружку и выпил, так как был злой на то, что она пришла домой пьяная», — цитирует прокуратура пострадавшего мальчика.

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После этого мать ребенка легла спать, а вернувшийся с работы отец вызвал «скорую помощь». Медики госпитализировали школьника в реанимационное отделение, диагностировав у него ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке. 

После этого мать ребенка задержали, а позже отправили в СИЗО. Своей вины она не признает. «Я не хотела его убивать, и не думала о том, что он можем умереть. Хотела наказать и испугать, за высказанные им в мой адрес слова, о том, что лучше бы меня не было и т.д.», — заявила она следователям.

Как сообщается, пострадавший ребенок с тех пор пошел на поправку и снова ходит в школу несмотря на то, что ему предстоит еще одна операция.

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