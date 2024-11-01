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Общество

Дворы и дома под Челябинском залило ядовитым борщом

20:52 01.11.2024

В городе Златоусте Челябинской области дворы и подвалы трех жилых домов оказались залиты зловонным бульоном с плавающей свеклой. О коммунальной аварии сообщило местное издание «Челябинск с огоньком». К 1 ноября «ситуация» была устранена, заявила областная прокуратура.  

Авария случилась 27 октября. 30 октября местный житель Сергей Калистратов написал на странице обращений челябинского губернатора «Текслер, помоги!», что пострадали два двухэтажных дома на улице Златоустовской и один пятиэтажный на улице Карла Маркса.

«Подвалы и техподполья топит жидкость красного цвета с ядовитым зловонием», — сообщил мужчина и приложил два видеоролика, на которых видны затопленные подвалы и уличные канавы. По его словам, администрация города, водоканал и обслуживающая теплосети компания ничего не предпринимают, а иногда отвечают угрозами. «Нас топят и травят намеренно, цинично и безжалостно», — написал Калистратов.

Жильцы домов за свой счет нанимали машины для откачки жидкости, но это не помогло — «нечистоты заполнили подвалы до прежнего уровня спустя 20 минут после отъезда ассенизаторов». «Мы не закрываем подъездные двери, окна в постоянном режиме проветривания», — добавил автор жалобы.

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Через несколько часов после появление обращения на странице жалоб администрация Златоуста сообщила, что причиной аварии стал засор колодцев для сточной воды.

У жилых домов оказалась общая канализация с «компанией по производству супов», рассказали журналисты «Челябинска с огоньком». В этой общей сети забились коллекторы, «и хоть местный “Водоканал” приезжал откачивать бульон, борщ вновь подступил и затопил подвалы».

Прокуратура сообщила, что через четверо суток после аварии были «организованы работы по устранению затопления» и вода от многоквартирных домов оказалась отведена.

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