Косметолог воспользовалась картой своей клиентки для шоппинга

Косметолог в Москве скупила товары на маркетплейсе Wildberries, тайно воспользовавшись картой своей клиентки. Ее оштрафовали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебных документов.

Согласно материалам дела, инцидент произошел еще летом. Жительница Москвы пришла на процедуру к косметологу, которая работала в торговом центре «Заря». Клиентка легла на кушетку, не заметив, что у нее из сумки выпала банковская карта.

В судебных документах говорится, что пока клиентка лежала с закрытыми глазами, косметолог взяла карту и ввела ее данные в свой личный кабинет на маркетплейсе Wildberries. После этого женщина положила карту в сумку своей клиентки и продолжила делать процедуру.

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Клиентка ушла, а ее косметолог занялась онлайн-шоппингом. Отмечается, что среди покупок женщины «не было одежды и обуви, а лишь товары, которые не требуют примерки или знания точного размера». Среди заказов преступницы оказались набор серебряных украшений, уходовая косметика, аксессуары для макияжа, женская сумка, отпариватель, постельное белье и полотенца. Во время судебных разбирательств было установлено, что заказанные товары косметолог подарила своим подругам.

Женщину задержали во время ее следующей смены на работе. Полиция завела уголовное дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счета. Дело передали в Измайловский суд в Москве. Согласно статье, по которой женщине вынесли обвинение, ей могло грозить до шести лет лишения свободы, однако суд ограничился штрафом и отпустил женщину.