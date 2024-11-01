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Общество

Воевавшего на стороне Украины российского активиста похоронили без ведома его жены-украинки

13:10 01.11.2024

Жена российского активиста Ильдара Дадина Александра Свешникова написала в фейсбуке, что тело ее мужа кремировали и похоронили без ее ведома и разрешения. Дадин воевал на стороне Украины с лета 2023 года, он погиб 5 октября 2024 года. С тех пор, по словам Свешниковой, она добивалась выдачи тела супруга, но легион «Свобода России» отказал ей и сообщил, что захоронит Дадина по своим правилам. Свешникова приложила скриншоты переписки с легионом.

Александра Свешникова — гражданка Украины, она хотела похоронить Дадина в Киеве рядом с могилой ее отца. Она написала, что обращалась за помощью в выдаче тела мужа и к украинским властям: в Минобороны, Генштаб, Генпрокуратуру, Администрацию президента, к Уполномоченному по правам человека при Верховной раде и в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Но ей не помогли.

Доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский написал в фейсбуке 31 октября, что Ильдар Дадин «был предан огню с подобающими воинскими почестями», и с ним простились сослуживцы. Свешникова при этом писала, что с Дадиным хотели проститься его украинские друзья, познакомившиеся с ним на Майдане в 2014 году.

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Ильдар Дадин — российский гражданский активист, много лет протестовавший против политики Владимира Путина и репрессивных законов. Его первым в России приговорили к реальному сроку по статье о «неоднократных нарушениях правил проведения митингов», из-за чего эту статью Уголовного кодекса называют «дадинской».

Отбывая наказание в колонии, в 2016 году он первым громко заявил о пытках, что имело огромный общественный резонанс. Верховный суд отменил приговор Дадину, тот вышел на свободу.

После вторжения России в Украину Дадин решил воевать на стороне Украины против российской армии, чтобы «убивать убийц». Летом 2023 года он вступил в Сибирский Батальон, а в декабре того же года перешел в легион «Свобода России» — это подразделения внутри украинской армии, которые формируются из числа российских добровольцев.

Как пишет Свешникова, у Дадина был конфликт с командованием легиона «Свобода России», и он делился, что «опасается пули в спину». Версии о том, как погиб Дадин, по словам Свешниковой, постоянно менялись, и она сомневается, что он он «погиб именно от рук оккупантов, а не получил пулю в спину».

«Холод» подробно рассказывал про жизнь Ильдара Дадина, его протест и участие в войне.

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