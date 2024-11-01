Российский суд отказался считать слово «овца» оскорблением в адрес женщины

Суд в Перми признал слово «овца» не оскорбительным. Женщине, которая просила моральной компенсации за такое высказывание в свой адрес, было отказано. О разбирательстве изданию «Properm.РУ» рассказал местный юрист Александр Митрюк.

Истица, имени которой юрист не назвал, обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить административное дело по статье «оскорбление» (статья 5.61 КоАП). Однако ведомство отказалось принять заявление, сказал Митрюк.

Тогда женщина составила иск и подала его в местный суд. В иске рассказывается, что в помещении неназванной организации заявительницу оскорбила другая женщина, «гражданка А.». Оскорблявшая нецензурно ругалась, «унижая честь и достоинство» женщины, написала автор иска. Она потребовала взыскать с обидчицы 20 тысяч рублей морального вреда плюс 300 рублей на компенсацию госпошлины.

Обе женщины прислали в суд своих адвокатов, рассказал юрист. Представительница истицы настаивала, что «в результате действий ответчицы и ее оскорбительных высказываний» ее подзащитной был причинен моральный вред. Об употреблении обидчицей каких-то слов помимо слова «овца» в материалах суда, которые пересказал Митрюк, ничего не сказано.

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Суд отказал истице. По мнению суда, честь и достоинство «умаляются» только «неприличной формой высказывания». Слово же «овца» не дает права на возмещение морального вреда, так как не является неприличным и не относится к нецензурным выражениям. Суд сослался на книгу «Словарь русской брани» лингвиста Валерия Мокиенко, впервые опубликованную в 1990-х годах.

Суд также сослался на неуказанный словарь русского языка, согласно которому слово «овца» означает «жвачное млекопитающее из семейства полорогих с вьющейся шерстью» либо «сбившегося с правильного пути человека». Соответственно, «в высказывании “овца” отсутствуют утверждения о фактах, соответствие которых можно проверить». Следовательно, оно «носит оценочный характер» и является «субъективным суждением о личности истицы». Мнение истицы по поводу слова «овца» суд предложил считать «субъективной точкой зрения».