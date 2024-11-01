Российским войскам, развивающим наступление в Донбассе, противостоят неподготовленные бойцы украинских подразделений территориальной обороны (ТРО). Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на опрошенных украинских военных и экспертов.

По их словам, профессиональные украинские военные «застряли» в Курской области, часть территории которой ВСУ удерживают с августа этого года. В то же время российская армия уже преодолела украинские линии обороны в Донбассе, подготовленные в течение последних 10 лет

По данным газеты, за последний месяц российским военным удалось занять в Донбассе территорию в 410 квадратных километров, что является самым большим приобретением российских войск с лета 2022 года. По словам опрошенных изданием экспертов, эти успехи и, в частности, взятие таких крупных городов, как Селидово и Угледар, позволили российской армии обезопасить свои фланги перед наступлением на Покровск.

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При этом издание отмечает, что силы украинской армии истощены и растянуты по многокилометровой линии фронта. По словам украинских военных, из-за этого ВСУ просто не в состоянии продолжать удерживать некоторые из своих позиций.

Такое положение украинской армии, как пишет NYT, обусловлено рядом факторов. В частности, речь идет о нехватке живой силы из-за истощения мобилизационных ресурсов Украины, а также недостаточном строительстве новых укреплений.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил о плачевном положении ВСУ на фронте в Донбассе. «Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — сказал он, пояснив, что причинами сложившейся ситуации стали дефицит боеприпасов, «разбалансирование» управления и недостаток живой силы.