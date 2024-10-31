В подмосковной школе родителей вызывают к директору повестками

Директор подмосковной Мало-Вяземской школы в Одинцово Сергей Агарков в случае необходимости вызвать родителей учеников в школу делает это с помощью повесток. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Телеграм-канал опубликовал фотографию одной из таких повесткой. На снимке видно, что в повестку вписана фраза «Вам необходимо явиться в школу на собеседование вашей(го) дочери(сына)». Напротив нее также есть место для расписки в получении повестки.

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«Такая форма [взаимодействия с родителями] была у нас в школе всегда. Повестка бывает не только в военкомат. Здесь суть не в названии, а в проблеме, которую мы пытаемся решить. С теми родителями, которые не идут на контакт, не контактируют с классным руководителем, не являются в школу, не занимаются воспитанием ребенка, хоть каким-то образом мы должны их привлечь к воспитанию детей», — заявил директор школы.

Как пишет телеграм-канал, бывший местный депутат Станислав Водонаев рассказал, что такие повестки передают родителям через учеников школы.

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Ранее стало известно, что в школах Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы. В приказе министра образования и молодежной политики Светланы Болтуновой сказано, что в учебных заведениях нельзя носить одежду, «демонстрирующую религиозную принадлежность обучающегося».

Кроме того, в Тюменской области уволили учительницу, которая за два с половиной года до этого записала «кружочек» в телеграме, где рассказала, что хочет повеситься из-за тяжелой работы. Девушка заявила, что она «ненавидит детей», однако после того, как видеозапись слили в интернет, она объяснила, что записала ролик сразу после прихода в школу. Тогда ей досталось несколько трудных классов, с которыми она не сразу нашла общий язык.