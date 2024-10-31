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Общество

Россиянкам посоветовали не использовать слова «плод» и «эмбрион»

21:47 31.10.2024

«Союз православных женщин» направил в Курганскую областную думу предложение принять закон о запрете «склонения к искусственному прерыванию беременности». Аборты — это «антинаучная идея», а россиянкам не нужно использовать в бытовой речи слова «плод» и «эмбрион», заявили авторы законодательной инициативы.

Текст обращения выложила на своей странице «ВКонтакте» Курганская епархия РПЦ. На законодательную инициативу обратила внимание «Коса».

По мнению представителей «Союза», слова «плод» и «эмбрион» являются «узкоспециальными медицинскими терминами».

Участницы «Союза» уверены, что женщины не могут самостоятельно и осознанно принимать решение об аборте, а если и задумываются об этом, то только из-за влияния «западной информационной и культурной среды». «Православные женщины» видят вокруг «пропаганду определенными силами» искусственного прерывания беременности, являющуюся «частью гибридной агрессии против РФ».

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Возможность осознанно принимать решение о рождении ребенка «женщине недоступна», уверены участницы организации. Они просят власти защитить их от «культа потребительства», «половой распущенности» и «насмешек над семейными ценностями, материнством и стремлением рожать». «Навязывание абортов» — это идеологическая концепция, «имеющая в своем основании идею сокращения численности мирового населения», — объяснили авторы обращения. 

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Авторы законодательной инициативы считают Курганскую область находящейся «в сложной демографической ситуации» и называют главной причиной «демографическую яму 90-х». По их словам, женщинам угрожают участники «популярных частных интернет-сообществ», где «пользователи, в том числе из других стран, открыто ведут пропаганду абортов». 

В письме на имя председателя Курганской облдумы Дмитрия Фролова говорится, что законодательная инициатива получила одобрение митрополита Курганского и Белозерского Даниила. Письмо подписано главой местного отделения «Союза» Натальей Катайцевой.

Организация «Союз православных женщин» была создана в 2010 году «с целью содействия укреплению роли Русской Православной Церкви в жизни общества». В октябре 2024-го участницы «Союза» поддержали депутатов-единороссов Ульяновской области, который внесли в региональную думу законопроект, «запрещающий даже предлагать женщине сделать аборт».

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