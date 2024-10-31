На Кубани у местного жителя отобрали незаконно купленную тигрицу

Прокуратура Староминского района Красноярского края вместе с местным управлением Росприроднадзора и полицией изъяла у мужчины тигрицу, которую тот, вероятно, купил незаконно. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

В пресс-релизе сказано, что правоохранительным органам стало известно о диком животном, которого мужчина держал в частном домовладении, от его соседей. В ходе проверки выяснилось, что местный житель купил тигрицу примерно в 2021 году, чтобы держать ее в качестве домашнего животного.

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Где именно мужчина приобрел тигрицу, неизвестно. Он не смог предоставить документы, которые бы подтвердили законность покупки, из-за чего проверяющие решили изъять животное и отправить его в специализированное учреждение. Свое решение они объяснили тем, что тигрица представляла угрозу безопасности и здоровью других людей.

При этом в момент изъятия владелец тигрицы попытался оказать сопротивление полиции. Как утверждается в пресс-релизе, мужчина хотел увезти тигрицу в своей машине, чтобы спрятать ее. После этого полиция составила на него административный протокол по статье о неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Протокол передали в суд.

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Также полиция начала проверку по статье о жестоком обращении с животным после того, как мужчина несколько раз избил тигрицу во время изъятия.

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