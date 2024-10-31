Миллиардер из списка Forbes отказался от всех российских активов

Миллиардер Роман Авдеев продал свою долю в концерне «Россиум» бизнес-партнеру Сергею Сударикову. Об этом бизнесмен написал в своем фейсбуке, на его публикацию обратило внимание «Агентство».
«Сегодня была завершена сделка по продаже принадлежащей мне доли в Концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова. В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», — пишет Авдеев.
Роман Авдеев занимал 108 строчку российского рейтинга Forbes с состоянием 1,2 миллиарда долларов. По данным издания, бизнесмен владел 62 процентами акций концерна «Россиум». Самый крупный актив концерна — доля в Московском кредитном банке.
«Решение позволит сосредоточиться на моих близких, в первую очередь детях, и других важных аспектах моей жизни, не связанным с бизнесом», — рассказал Авдеев. К публикации он приложил фотографию своей семьи. У бизнесмена 23 ребенка, 17 из которых он усыновил.
Авдеев был основным акционером футбольного клуба «Торпедо» и стадиона имени Стрельцова в Москве. С 2019 по 2022 год бизнесмен был совладельцем образовательного проекта «ПостНаука» совместно с Иваром Максутовым.
Сергей Судариков — совладелец инвестиционной группы компаний «Регион». В 2019 году, как пишет Авдеев, они подписали меморандум о сотрудничестве. Российский Forbes оценивает состояние Сударикова в 1,8 миллиарда долларов, он занимает 76 место в рейтинге издания.
По подсчетам «Агентства», с начала войны в Украине как минимум шесть российских миллиардеров отказались от российского гражданства, среди которых сооснователь Revolut Николай Сторонский, владелец холдинга Freedom Тимур Турлов, основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер.