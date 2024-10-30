Первый осужденный за отказ воевать россиянин рассказал о своем выборе между войной и тюрьмой

В октябре 2024 года 29-летний Дмитрий Василец, первый российский военный, осужденный за отказ участвовать в войне в Украине, вышел на свободу и рассказал «Холоду» о том, почему он решил отказаться воевать и как с ним обращались в колонии.

Василец служил в армии по контракту еще до начала войны. Накануне вторжения их подразделение перебросили с Крайнего Севера на границу с Украиной. Сначала командование объясняло это учениями, но 23 февраля предупредило о начале военных действий.

За первые месяцы боевых действий погибли двое близких друзей Васильца. Летом, услышав по телевизору выступление Владимира Путина о том, что Россия еще не начинала по-настоящему воевать, Василец решил написать рапорт на увольнение со службы. Однако после 21 сентября 2024 года по указу президента все контракты с Минобороны стали бессрочными до окончания мобилизации. Командование поставило военного перед выбором: вернуться на войну или пойти под суд.

«У меня была возможность дезертировать и сбежать из части, но я не захотел, — рассказал Василец “Холоду”. — Я принял решение пойти до конца. Я хотел показать своим примером, что, если вы не хотите потерять себя и стать убийцей, у вас есть выбор — пусть даже за свои убеждения придется платить свободой».

Его осудили на два года и два месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно Общество 12 минут чтения

Несмотря на опасения, заключение прошло спокойно: администрация колонии не оказывала давления. Сложились и отношения с другими заключенными. В колонии с Васильцом сидели заключенные, отбывающие срок за пьяную езду, мошенничество, неуплату алиментов и другие ненасильственные преступления.

За время лишения свободы Василец успел поработать в поле и на мясокомбинате, а также прочитать несколько книг.

«Я раздобыл много буддийской литературы, — рассказывает он “Холоду”. — У меня было мало художественных книг, в основном — биографии. На меня большое впечатление произвела автобиография Махатмы Ганди “История моих экспериментов с истиной”. До сих пор со мной блокнот, исписанный цитатами оттуда».

В октябре 2024 года Дмитрия Васильца выпустили по УДО, в заключении он провел только половину срока.