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Общество

Один из крупнейших банков России начал выдавать льготную ипотеку на жилье в оккупированных регионах Украины

13:38 30.10.2024

Российский банк ВТБ с 30 октября начал прием заявок на льготную ипотеку под 2% на покупку жилья в зоне «СВО». В рамках льготной программы также предлагают минимальный размер первого взноса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Ипотечная программа будет распространяться на покупку квартир в новостройках в так называемых Луганской и Донецкой народных республиках. Ипотеку можно будет оформить на готовое или строящееся жилье на срок до 30 лет. Первый взнос будет составлять 10,1% от стоимости квартиры, а сумма кредита может достигать шести миллионов рублей.

При этом ТАСС не уточняет, какие именно города входят в «ЛНР» и «ДНР». На этих территория продолжаются активные боевые действия, к тому же не вся территория Донецкой области находится под контролем вооруженных сил России.

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Управляющий ВТБ в «Новороссии» Виктор Шип добавил, что банк будет готов предложить ипотеку на льготных условиях и в других районах Украины. Например, программа может заработать в Херсонской и Запорожской областях, когда там начнется жилищное строительство. Эти территории тоже не полностью контролируются российскими войсками.

Ставка ипотеки на покупку жилья в зоне «СВО» оказалась самой низкой среди всех ипотечных кредитов, которые предлагает ВТБ. В частности, на квартиру в новостройке в России банк предлагает оформить ипотеку под 27,4% под первоначальный взнос не менее 15,1%. Например, если заемщик хочет взять кредит на квартиру стоимостью шесть миллионов рублей и внесет минимальный первоначальный взнос (906 тысяч рублей), то он будет обязан выплачивать 116 тысяч рублей в месяц 20 лет кряду.

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ВТБ предлагает относительно низкие ставки по семейной ипотеке, но даже эти предложения оказались не такими выгодными, как ставка на жилье в зоне «СВО». Банк предлагает ипотеку с господдержкой для семей с детьми под 7% с минимальным взносом не менее 20,1%. За квартиру в Москве за шесть миллионов заемщикам придется сразу же внести три миллиона, а затем в течение 20 лет выплачивать по 23 тысячи рублей в месяц.

Ставки на ипотеку в России начали бить рекорды еще до повышения Центробанком ключевой ставки до 21% в октябре. По состоянию на сентябрь 2024 года средневзвешенная ставка по 20 крупнейшим ипотечным банкам уже превышала 21% — это был максимальный показатель с начала 2020 года, когда аналитики «Дом.РФ» начали вести мониторинг ставок.

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