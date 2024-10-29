Исход западных компаний привел к дефициту тракторов и комбайнов в России

В российском агропромышленном комплексе возник дефицит тракторов и комбайнов после ухода западных поставщиков с рынка. Нехватка техники может сместить сроки сезонно-полевых работ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ Минсельхоза.

Ведомство отметило, что сейчас сезонно-полевые работы механизированы, и для их выполнения в срок нужно определенное количество техники. В документе Минсельхоза прямо указывается точное количество тракторов и других видов машин, которые нужны для работ. Так, парк тракторов должен составлять 494,3 тысячи единиц, а комбайнов — 176,5 тысяч единиц.

В том же отчете Минсельхоз приводит реальные цифры того, что имелось у сельхозпроизводителей в России по состоянию на 1 августа 2024 года: 429,5 тысячи тракторов, 127,1 тысячи зерноуборочных и 15,1 тысячи кормоуборочных комбайнов. Получается, что для выполнения плана российскому сельскому хозяйству не хватает порядка 65 тысяч тракторов и 34 тысяч комбайнов.

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«Интерфакс» отметил, что больше половины имеющихся тракторов эксплуатируются свыше 10 лет. Среди комбайнов тоже много старых машин: доля зерноуборочных комбайнов, которые используются больше 10 лет, составляет 45%, а среди кормоуборочных комбайнов таких машин насчитывается 44%. В Минсельхозе заявили, что для замены этой техники требуется ежегодное обновление на уровне 10% от числа имеющихся в наличии машин.

Минсельхоз признается, что «высокая доля» оборудования для сельского хозяйства поставлялась из-за границы. Отраслевые союзы подсчитали, что доля импорта в оборудовании для кондиционирования и вентиляции достигает 50%. Такие же показатели импорта в оборудовании для программного обеспечения и управления. Порядка 25% станков также поставляется из-за рубежа.

«Увеличение стоимости металла и изделий из него является существенным риском производства продукции. Кроме того, высокая доля оборудования, используемого при содержании сельскохозяйственных животных и птицы, импортируется. <…> Локализация данных производств на территории РФ потребует дополнительных капитальных затрат», — говорится в документе Минсельхоза.

Российские аграрии столкнулись с нехваткой запчастей для иностранной техники еще в 2022 году. С того времени из России ушли ведущие мировые производители сельскохозяйственной техники: например, американские Deere & Company, AGCO Corporation, CNH Industrial N.V., а также чешский BEDNAR FMT s.r.o. и немецкий CLAAS. На иностранные машины приходилось 30-40% от всего российского парка сельхозтехники.