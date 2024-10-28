Депутаты предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторка Елена Афанасьева предложили запретить работодателям отказывать в приеме на работу женщинам, у которых нет детей. Законопроект внесен 28 октября и опубликован на сайте Госдумы.

Сейчас Трудовой Кодекс РФ запрещает отказывать кандидаткам по мотивам дискриминации, в том числе из-за беременности или детей. Авторы законопроекта предложили дополнить этот пункт, чтобы запретить такую дискриминацию, независимо от наличия или отсутствия детей.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты объясняют, что работодатели отказывают женщинам, у которых нет детей, потому что они опасаются «последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком».

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Правительство не согласилось с доводами депутатов и раскритиковало законопроект, документ также опубликован на сайте Госдумы.

Чиновники пишут, что авторы не доказали дискриминацию женщин в России по признаку отсутствия у них детей, потому что не приложили статистику: «В материалах к законопроекту не содержатся статистические данные и анализ сложившейся практики, свидетельствующие о наличии проблемы дискриминации женщин в связи с отсутствием детей». По мнению правительства, авторы также не объяснили, почему недостаточно действующих законов для защиты женщин от дискриминации.

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Законопроект внесли сенаторка Елена Афанасьева и восемь депутатов от ЛДПР, среди которых председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов и вице-спикер Борис Чернышов. Госдума пока не приступила к его рассмотрению.