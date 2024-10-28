Один из крупнейших газовых проектов России прекратил работу

Компания «Новатэк» остановила производство сжиженного природного газа на крупнейшем в России заводе «Арктик СПГ-2». Причиной стала невозможность вывозить продукцию танкерами-газовозами и сложности с поиском покупателей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

За последний месяц среднесуточная добыча газа на месторождении «Новатэка» на Гыданском полуострове в районе Ямала снизилась с 12,1 миллиона кубометров до 5,3 миллиона, сообщили источники издания. Использующий это сырье завод «Арктик СПГ-2» остановил коммерческое сжижение газа и сейчас перерабатывает минимальный объем, необходимый для поддержания оборудования в рабочем состоянии, рассказали собеседники Bloomberg.

С конца августа «Новатэк» не смог продать ни одной из восьми готовых к отгрузке партий, несмотря на скидки, достигающие 40% рыночной цены, пишет издание. С июня по август под санкции попали все 15 связанных с проектом «Арктик СПГ-2» танкеров. Новые танкеры должна была поставлять Южная Корея, однако верфи этой страны отказались работать с «Новатэком» после того, как в ноябре прошлого года завод попал под американские санкции.

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Проект «Арктик СПГ-2» создавался около десяти лет и стоил 25 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. В июне под санкции США попали все остальные строящиеся проекты «Новатэка»: «Мурманск СПГ», «Обский СПГ», «Мурманск-трансгаз», «Арктик СПГ-3».

Администрация Джо Байдена очень внимательно следит за тем, куда направляются попавшие под санкции российские грузы, заявил Bloomberg помощник министра энергетики США Джеффри Пайатт. «Вы можете быть уверены, что администрация Байдена будет продолжать закручивать гайки в отношении российского экспорта СПГ», — сказал чиновник.

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«Арктик СПГ-2» — это второй проект «Новатэка» после завода «Ямал СПГ», построенном на соседнем полуострове Ямал. Новый завод должен был производить 19,8 миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно. Для сравнения, проектная мощность «Ямал СПГ» — 16,5 миллионов тонн. «Арктик СПГ-2» состоит из трех технологических линий, вторая и третья из которых, по графику, должны были быть введены в эксплуатацию в 2024 и 2026 году.

Осенью 2022 года председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что компания успела до введения санкций получить от иностранных партнеров «основное оборудование» для строительства всех трех линий завода. Первую линию «Арктик СПГ-2» запустили в 2023 году, оборудование для второй доставили на место работы в августе 2024-го, но строительство третьей отложили на 2026-2028 годы.