Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Певица Инстасамка станет солисткой группы «Ленинград» и уже готовит со Шнуровым новый альбом, сообщает телеграм-канал группы. Исполнители пообещали поделиться фрагментом новой песни 28 октября.

Mash опубликовал видео, которое назвал кадрами из будущего клипа, на нем Инстасамка поет «У нас есть деньги». В инстаграме певицы шесть дней назад появился пост со словами «скоро альбом», на фотографии она в том же образе, что и на этом видео.

Первой о возможности коллаборации Инстасамки и Шнурова написала 22 октября Ксения Собчак. О переговорах также сообщали РБК и Starhit со ссылкой на представителя Инстасамки.

Неделю назад, 21 октября, Сергей Шнуров развелся со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой, с которой они были в браке с 2018 года. Ксения Собчак считает, что совместный клип с Инстасамкой — «небанальный способ отметить развод».

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Другими известными солистками «Ленинграда» были Алиса Вокс и Юлия Коган. Сейчас певицы ведут сольную карьеру.

В 2022 году на творчество Инстасамки начали жаловаться чиновники и провластные активисты. Глава провластной организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвиняла ее в рекламе магазинов по продаже наркотиков и в «развратных действиях по отношению к детям» на концертах. После этого выступления певицы начали отменять площадки по всей России.

В мае 2023 года Инстасамка выложила совместное фото с Екатериной Мизулиной. По данным Shot, на встрече с Мизулиной певица пообещала «убрать из своих треков все упоминания наркотиков, меньше материться и пропагандировать разврат».