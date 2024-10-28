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Общество

Бездомные умирают почти на 20 лет раньше остальных людей

13:05 28.10.2024

Бездомные люди умирают в среднем на 19 лет раньше остальных россиян. Об этом говорится в результатах совместного исследования проектов «Ночлежка» и «Если быть точным».

Так, в 2023 году в России умерли 57,5 тысячи бездомных. К этой категории исследователи относили людей, в медицинском свидетельстве о смерти которых отсутствует домашний адрес, а иногда и имя.

«Часто бездомные люди не доживают до пенсии. В 2023 году медианный возраст смерти бездомного — 54 года. Это на 19 лет раньше чем, у остальных людей. Самый значимый разрыв — в Краснодарском крае (26 лет), Астраханской области и Санкт-Петербурге (по 24 года)», — пишут авторы исследования.

По их словам, бездомные гораздо чаще остальных людей умирают от внешних причин, таких как ДТП, несчастные случаи, отравления алкоголем, убийства и самоубийства. Эти причины встречаются в свидетельствах о смерти бездомных в 3,6 раза чаще, чем у остальных россиян. 

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«Среди бездомных выше смертность от болезней, которые легко лечатся. От инфекционных болезней они умирают в 4,3 раза выше, чем остальные люди. А от заболеваний пищеварения и дыхания — в 1,2 раза», — говорится в исследовании. 

«Если у человека нет документов, он не может пойти к врачу. Единственная доступная ему помощь — это обратиться в скорую, когда его состояние становится критическим. Но и скорая не всегда забирает бездомных, и вызвать ее у человека на улице не всегда есть возможность»,  — объяснила директор московской «Ночлежки» Дарья Байбакова. По ее словам, именно поэтому бездомные чаще умирают от болезней и других причин, которые редко становятся смертельными для обычных людей.

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При этом авторы исследования отмечают, что бездомные реже обеспеченных жильем людей умирают от болезней системы кровообращения и новообразований, вероятно, потому что не доживают до них.

В исследовании также говорится, что на Москву и Московскую область приходится около пятой части всех смертей бездомных в России. Этот показатель исследователи объясняют тем, что столичная агломерация — самый населенный регион в стране, куда множество россиян приезжают на заработки. При этом переезд в другой город для работы — одна из главных причин бездомности в России.

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