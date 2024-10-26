СМИ: Россия могла возобновить создание биологического оружия

На закрытом военном объекте Сергиев Посад–6 в Подмосковье, где в советское время разрабатывалось биологическое оружие, ведется активное строительство. The Washington Post опубликовала спутниковые снимки, согласно которым работы начались через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эндрю Вебер заявил газете, что Москва таким образом предупреждает своих противников, что может применить запрещенное международными договорами оружие.

За два года на объекте начали возводить десять новых зданий общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Некоторые из строений имеют признаки лабораторий, предназначенных для работы с опасными патогенами, сообщили журналистам эксперты, проанализировавшие снимки сервисов MAXAR, Planet Labs и Google Earth.

На крышах новых зданий видны десятки установок для обработки воздуха. Планировка напоминает исследовательские центры с повышенными мерами безопасности, отдельными лабораториями, подземной инфраструктурой и выделенной электростанцией, пишет WP.

В подмосковном исследовательском центре во времена СССР проводили эксперименты с вирусами, вызывающими оспу, лихорадку Эбола и геморрагическую лихорадку. Информацию о строительных работах на объекте Минобороны не так давно публиковало в своих изданиях, обратило внимание «Агентство».

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Начальник находящегося в Сергиевом Посаде–6 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич весной в интервью газете военного ведомства «Красная звезда» рассказал, что на базе советского комплекса заработает «новый уникальный в своем роде научно-исследовательский кластер».

Борисевич назвал причиной расширения ЦНИИ «факты биологических экспериментов, проводившихся на территории Украины», которые «вскрылись в ходе специальной военной операции». По его словам, это «наглядное свидетельство актуальности задач, которые, как и 70 лет назад, стоят перед учеными института».

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов несколько месяцев назад сообщал возглавлявшему тогда военное ведомство Сергею Шойгу, что два новых здания ЦНИИ готовы к сдаче. По словам Кириллова, в лабораториях центра будут заниматься «выявлением биологических угроз», а также разработкой и производством «средств борьбы с такими угрозами».

Бывший офицер военного ведомства США Вебер в разговоре с WP провел параллель между угрозой расширения исследований биологического оружия в России с угрозой Владимира Путина использовать в войне ядерные заряды. По мнению Вебера, Москва, похоже, хочет показать, что «может применить нетрадиционные виды оружия, если ее к этому вынудят».

Советские ученые, занимавшиеся биологическим оружием, рассказывали в конце 1980-х годов, что власти СССР были уверены: западные страны тайно ведут такие же разработки, пишет WP. Советских лидеров не убедило даже объявление Соединенными Штатами биологического оружия вне закона и уничтожение запасов, завершившееся в конце 1960-х.