EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В РПЦ допустили отпевание детей-самоубийц

08:47 25.10.2024

Священный Синод РПЦ рассмотрел вопрос относительно отпевания детей, совершивших суицид под влиянием «групп смерти», и пришел к выводу, что это возможно по предварительному согласованию с епархией. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Решение РПЦ касается детей и подростков, которые совершили самоубийство «в состоянии психического расстройства». В постановлении подчеркивается, что психика детей неустойчива, из-за чего они подвержены сторонним манипуляциям.

Я вожу автобус, и мне нравится
Я вожу автобус, и мне нравится
Закончив ВШЭ, я устроился в управление транспорта, а на маршруты выхожу для души — об этом я мечтал с детства
Общество5 минут чтения

«Вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребенка (подростка), совершившего самоубийство, рассматривается епархиальным архиереем или уполномоченной им для рассмотрения подобных вопросов епархиальной комиссией, порядок работы которой определяется епархиальным архиереем», — говорится в постановлении.

Решение об отпевании ребенка будет приниматься на основе опроса свидетелей, у которых будут выяснять, вел ли ребенок обычный для его возраста образ жизни и «имел ли устремление к Богу» или подвергся шантажу и манипуляциям со стороны «групп смерти». Также при вынесении решения РПЦ может учитывать заключения доследственной проверки по факту смерти ребенка и результаты психолого-педагогической экспертизы.

Подросток влюбился в чат-бота и покончил с собой
Подросток влюбился в чат-бота и покончил с собой
Его мать подала в суд на приложение Character.AI. В компании отрицают свою вину
Общество5 минут чтения

Как отмечает РБК, внимание к «группам смерти» в 2016 году привлекла публикация в «Новой газете», которая рассказывала о сообществах в соцсетях, призывающих подростков совершать самоубийства. В статье также говорилось о суицидальной игре «Синий кит».

В 2023 году в результате самоубийства в России погибли 678 подростков. Тогда уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила Минздраву создать единую федеральную службу помощи для подростков, задумавших совершить суицид.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Вопреки мнению Владимира Путина
Общество
Вопреки мнению Владимира Путина
Большинство россиян все еще поддерживают президента России, но хотят завершения войны и восстановления отношений с Западом
5 минут чтения
Я вожу автобус, и мне нравится
Общество
Я вожу автобус, и мне нравится
Закончив ВШЭ, я устроился в управление транспорта, а на маршруты выхожу для души — об этом я мечтал с детства
5 минут чтения
Подросток влюбился в чат-бота и покончил с собой
Общество
Подросток влюбился в чат-бота и покончил с собой
Его мать подала в суд на приложение Character.AI. В компании отрицают свою вину
5 минут чтения
Как меня выдавили из страны из-за старой фотографии в инстаграме
Общество
Как меня выдавили из страны из-за старой фотографии в инстаграме
Мне 23, я гей, и моя жизнь изменилась за один день
7 минут чтения
Поляризация вредит всем
Политика
Поляризация вредит всем
Я отказался занимать радикальную позицию и столкнулся с травлей и угрозами, но все еще верю, что без уважения к оппонентам мы ничего не добьемся
5 минут чтения
Мошенники украли миллиарды долларов от имени «Газпрома» и Tesla
Интернет и мемы
Мошенники украли миллиарды долларов от имени «Газпрома» и Tesla
На рекламу «пассивного дохода» одинаково клюют россияне и американцы. YouTube ничего не делает
9 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.