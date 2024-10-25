В РПЦ допустили отпевание детей-самоубийц

Священный Синод РПЦ рассмотрел вопрос относительно отпевания детей, совершивших суицид под влиянием «групп смерти», и пришел к выводу, что это возможно по предварительному согласованию с епархией. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Решение РПЦ касается детей и подростков, которые совершили самоубийство «в состоянии психического расстройства». В постановлении подчеркивается, что психика детей неустойчива, из-за чего они подвержены сторонним манипуляциям.

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«Вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребенка (подростка), совершившего самоубийство, рассматривается епархиальным архиереем или уполномоченной им для рассмотрения подобных вопросов епархиальной комиссией, порядок работы которой определяется епархиальным архиереем», — говорится в постановлении.

Решение об отпевании ребенка будет приниматься на основе опроса свидетелей, у которых будут выяснять, вел ли ребенок обычный для его возраста образ жизни и «имел ли устремление к Богу» или подвергся шантажу и манипуляциям со стороны «групп смерти». Также при вынесении решения РПЦ может учитывать заключения доследственной проверки по факту смерти ребенка и результаты психолого-педагогической экспертизы.

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Как отмечает РБК, внимание к «группам смерти» в 2016 году привлекла публикация в «Новой газете», которая рассказывала о сообществах в соцсетях, призывающих подростков совершать самоубийства. В статье также говорилось о суицидальной игре «Синий кит».

В 2023 году в результате самоубийства в России погибли 678 подростков. Тогда уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила Минздраву создать единую федеральную службу помощи для подростков, задумавших совершить суицид.