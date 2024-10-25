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Общество

В России могут возникнуть проблемы с поставками холодильников и кондиционеров

12:23 25.10.2024

Минприроды ввело новые требования к импорту в Россию холодильных агентов, которые используются в кондиционерах и холодильниках. Представители рынка электроники и бытовой техники заявили и вероятном росте стоимости и сроков поставок. Об этом сообщает РБК.

«Минприроды неожиданно для рынка изменило правила ввоза продукции и распространило разрешительный порядок ввоза на значительное количество товаров, ввоз которых раньше не ограничивался», — рассказал неназванный представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

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По его словам, до введения новых правил получать лицензию нужно было только на 10% кондиционеров. Теперь же под обязательное лицензирование попадает до 90% продукции. Представитель добавил, что на рынке холодильников сложилась похожая ситуация — там получать лицензию придется на 50% устройств.

В свою очередь, пресс-служба Минприроды пояснила, что ведомство не расширяло список веществ, для которых установлены количественные или ценовые ограничения, а лишь сократило квоту на ввоз газов.

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«О том, что ввоз газов ежегодно должен уменьшаться, Минприроды неоднократно предупреждало (начиная с 2022 года) все заинтересованные ведомства. К 2024 году квоты (разрешения на ввоз) уже уменьшились от базы на 5%. С 2025 года уменьшение произойдет на 35%. То есть за два года уменьшение составит всего 40%. Следующее уменьшение произойдет в 2029 году на 70% от базовой линии», — добавили в министерстве.

Как утверждает представитель ведомства, для тех веществ, которые попали под ограничения, уже разработали «более экологичные и дешевые» аналоги.

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