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Общество

Единоросса обвинили в использовании рабского труда и краже денег у воевавшего в Украине

13:44 25.10.2024

Управление Следственного комитета по Владимирской области сообщило в своем телеграм-канале об аресте районного депутата Собинского муниципального округа Владимирской области и нескольких других людей по обвинению в мошенничестве, совершенному группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, а также в использовании рабского труда с применением или угрозой применения насилия.

В пресс-релизе сказано, что с июля по октябрь этого года депутат и его сообщники украли со счета участника войны в Украине более одного миллиона рублей. Также, по данным следствия, с февраля 2022 года они держали в рабстве на принадлежащей депутату автомойке троих местных жителей. Их заставляли выполнять работу вне зависимости от времени суток без оплаты труда.

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«Преступная деятельность выявлена и пресечена следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Владимирской области», — заявили в СК.

Издание «Зебра» утверждает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что депутата зовут Николай Малышев — его избрали в сентябре этого года от партии «Единая Россия». 

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По данным издания, в 2003-2005 годах Малышев служил в Чечне в воздушно-десантных войсках. В 2010-2016 году он учился на юриста во Владимирском юридическом институте ФСИН. С 2020 года мужчина является депутатом в Совете народных депутатов Собинского района.

На странице своей странице во «Вконтакте» Малышев выложил пост со своей биографией, в котором заявил, что он «активно поддерживает и взаимодействует» с участниками войны в Украине, а также пропагандирует здоровый образ жизни и воспитывает двух детей.

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