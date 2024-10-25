EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Москве ищут 80 хомяков из-за подозрения на бешенство

19:04 25.10.2024

Мэр Москвы ввел карантин на шести улицах района Люблино из-за вируса бешенства, который 21 и 22 октября нашли у домашних животных в квартире на Краснодарской улице. В Комитете ветеринарии города Москвы уточнили изданию «ВиЖ», что смертельное заболевание нашли у двух хомяков. Сейчас по всему городу ищут других грызунов из той же партии.

Житель района Люблино 15 сентября купил своей дочери Маше двух хомяков, их назвали Нэззи и Питча. Девушка в разговоре с «МК» вспоминает, что Питча с самого начала показалась ей вялой и сонной, но продавцы убедили ее, что «потом она станет веселая», если за ней хорошо ухаживать.

Хозяйка хомяков рассказала, что сначала Питча была пугливой, много спала и почти не ела. Однажды вечером она начала носиться по клетке, визжать и откусила себе язык. Тогда семья вызвала частного ратолога (специалист по лечению грызунов), который за 16 тысяч рублей диагностировал у Питчи «аллергию на песок» и выписал лечение. Грызуну становилось только хуже: она начала лысеть, уменьшилась в два раза, а потом умерла.

Я вожу автобус, и мне нравится
Я вожу автобус, и мне нравится
Закончив ВШЭ, я устроился в управление транспорта, а на маршруты выхожу для души — об этом я мечтал с детства
Общество5 минут чтения

Мать Маши — врач в прошлом — настаивала, что умершее животное необходимо проверить на бешенство. «Нам говорили, что бешенства у хомячков не бывает, что мы себе это придумываем», — так, по словам Маши, говорили им в одной из лабораторий. В другом месте грызуна все же согласились принять, и бешенство подтвердилось. Позднее у второго хомяка по кличке Нэззи также обнаружили бешенство.

По информации «МК», в партии с зараженными хомяками, которая прибыла из Краснодарского края, было больше 80 особей. Их продавали в крупном сетевом зоомагазине около метро «Пражская». Сейчас найдено лишь около 20 особей: быстро найти всех покупателей сложно, потому что многие расплачивались наличными. Маша переживает, что другие владельцы умерших хомяков могут не обратиться в лабораторию, а просто выкинуть их: «Хорошо, что у меня мама врач и вовремя забила тревогу».

Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я жила с племенем Амазонки, ночевала в палатке, работала за еду и постель. Теперь у меня просто не получается где-то осесть
Общество12 минут чтения

В группе московского комитета ветеринарии во «Вконтакте» сказано, что владельцы хомяков теперь проходят антирабическую вакцинацию.

Из-за карантина в районе Люблино до 22 декабря запрещены, например, выставки и ярмарки животных, также нельзя ввозить и вывозить животных, восприимчивых к бешенству, если они не получали вакцину в течение полугода перед транспортировкой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Политика
ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Соратники Навального обвинили политика во лжи и манипуляциях
3 минуты чтения
Вопреки мнению Владимира Путина
Общество
Вопреки мнению Владимира Путина
Большинство россиян все еще поддерживают президента России, но хотят завершения войны и восстановления отношений с Западом
5 минут чтения
Я вожу автобус, и мне нравится
Общество
Я вожу автобус, и мне нравится
Закончив ВШЭ, я устроился в управление транспорта, а на маршруты выхожу для души — об этом я мечтал с детства
5 минут чтения
Подросток влюбился в чат-бота и покончил с собой
Общество
Подросток влюбился в чат-бота и покончил с собой
Его мать подала в суд на приложение Character.AI. В компании отрицают свою вину
5 минут чтения
Как меня выдавили из страны из-за старой фотографии в инстаграме
Общество
Как меня выдавили из страны из-за старой фотографии в инстаграме
Мне 23, я гей, и моя жизнь изменилась за один день
7 минут чтения
Поляризация вредит всем
Политика
Поляризация вредит всем
Я отказался занимать радикальную позицию и столкнулся с травлей и угрозами, но все еще верю, что без уважения к оппонентам мы ничего не добьемся
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.