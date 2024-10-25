В Москве ищут 80 хомяков из-за подозрения на бешенство

Мэр Москвы ввел карантин на шести улицах района Люблино из-за вируса бешенства, который 21 и 22 октября нашли у домашних животных в квартире на Краснодарской улице. В Комитете ветеринарии города Москвы уточнили изданию «ВиЖ», что смертельное заболевание нашли у двух хомяков. Сейчас по всему городу ищут других грызунов из той же партии.

Житель района Люблино 15 сентября купил своей дочери Маше двух хомяков, их назвали Нэззи и Питча. Девушка в разговоре с «МК» вспоминает, что Питча с самого начала показалась ей вялой и сонной, но продавцы убедили ее, что «потом она станет веселая», если за ней хорошо ухаживать.

Хозяйка хомяков рассказала, что сначала Питча была пугливой, много спала и почти не ела. Однажды вечером она начала носиться по клетке, визжать и откусила себе язык. Тогда семья вызвала частного ратолога (специалист по лечению грызунов), который за 16 тысяч рублей диагностировал у Питчи «аллергию на песок» и выписал лечение. Грызуну становилось только хуже: она начала лысеть, уменьшилась в два раза, а потом умерла.

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Мать Маши — врач в прошлом — настаивала, что умершее животное необходимо проверить на бешенство. «Нам говорили, что бешенства у хомячков не бывает, что мы себе это придумываем», — так, по словам Маши, говорили им в одной из лабораторий. В другом месте грызуна все же согласились принять, и бешенство подтвердилось. Позднее у второго хомяка по кличке Нэззи также обнаружили бешенство.

По информации «МК», в партии с зараженными хомяками, которая прибыла из Краснодарского края, было больше 80 особей. Их продавали в крупном сетевом зоомагазине около метро «Пражская». Сейчас найдено лишь около 20 особей: быстро найти всех покупателей сложно, потому что многие расплачивались наличными. Маша переживает, что другие владельцы умерших хомяков могут не обратиться в лабораторию, а просто выкинуть их: «Хорошо, что у меня мама врач и вовремя забила тревогу».

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В группе московского комитета ветеринарии во «Вконтакте» сказано, что владельцы хомяков теперь проходят антирабическую вакцинацию.

Из-за карантина в районе Люблино до 22 декабря запрещены, например, выставки и ярмарки животных, также нельзя ввозить и вывозить животных, восприимчивых к бешенству, если они не получали вакцину в течение полугода перед транспортировкой.