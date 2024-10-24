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Политика

Группу «Звери» обвинили в «неоднозначной позиции»

16:43 24.10.2024

Группа «Звери» сообщила об отмене своего концерта в Твери. Местные власти отказались согласовывать концерт, который должен был состояться 13 ноября. Группа написала об этом в своей группе во «Вконтакте» и прикрепила документ с официальным ответом властей, в котором говорится, что концерт не согласовали из-за «неоднозначной позиции артиста». 

Документ, которым поделились артисты группы, написан Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области. В документе сообщается, что концерт, который должен пройти в областном государственном спорткомплексе «Юбилейный», не был согласован. 

Власти прикрепили к документу скан «Листа согласования», в котором местная чиновница Глинка Ксения Олеговна выразила несогласие с проведением концерта группы в Твери. В комментарии к своему решению она оставила причину: «В связи с неоднозначностью позиции артиста по [“СВО”]». 

Группа «Звери», в свою очередь,  сообщила, что «не смогла повлиять на это решение», а также пообещала вернуть полную стоимость билетов и отправить на почту промокоды со скидкой на следующие концерты. 

В самом начале войны солист группы «Звери» Роман Билык выразился против полномасштабного вторжения России в Украину. Но уже в августе 2023 года он выступил перед российскими военными в Донбассе и удалил публикации, где выступал против войны. По мотивам своей поездки и из-за критики в свою сторону он  выпустил песню.

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