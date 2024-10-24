«Ашан» уйдет из России

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» заявила о продаже бизнеса в России. Об этом сообщает La Lettre.

По данным издания, принадлежащая группе Mulliez компания уже нашла местного покупателя и вышла на финальную стадию переговоров. Имя покупателя держится в секрете, но, как пишет La Lettre, подписание сделки может произойти в ближайшие недели. Помимо ухода из России, «Ашан» планирует свернуть бизнес в Венгрии, но остаться в Украине.

Тем не менее, группе еще предстоит пройти через процедуру согласования с российскими правительственными комиссиями. Они разрешают продажу иностранных активов, но обычно стараются снизить цену в пользу местных покупателей, которые часто близки к Кремлю, пишет издание.

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Решение «Ашана» сохранить бизнес в Украине La Lettre называет политическим. Там французскому ритейлеру принадлежит 43 магазина, половина из которых — гипермаркеты.

После начала войны в Украине руководство «Ашана» заявило, что компания останется в обеих странах. «Мы останемся в Украине и России, чтобы обслуживать гражданское население и наших сотрудников, при этом неукоснительно соблюдая меры эмбарго», — объяснил финансовый директор компании Людовик Дельклой.

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Однако, по данным La Lettre, продажи в России и Украине в прошлом году упали на 4,2%, в то время как в других странах продажи наоборот выросли на 4%. Семья Мюлье, которой принадлежит сеть магазинов, закончила год с чистым убытком в 378 миллионов евро.

Ранее стало известно, что российское подразделение «Ашана» отправляло товары Минобороны России на оккупированные украинские территории и помогало ведомству в период мобилизации, передавая в военкоматы данные сотрудников.