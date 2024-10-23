Война в Украине не дает ученым следить за нагреванием Земли в Арктике

Зарубежные ученые, изучающие Арктику, все чаще сталкиваются с проблемой нехватки данных в результате разрыва отношений с Россией из-за войны в Украине. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, из-за санкций, введенных европейскими странами, обмен данными между западными и российскими учеными замедлился до минимума. Это влияет на возможность мониторинга повышения температур в Арктике, которая нагревается в четыре раза быстрее, чем другие места на Земле. В свою очередь, нехватка данных приведет к тому, что у других стран не будет четкого представления, как быстро нагревается планета.

«Понять, как меняется Арктика, без участия России, наверное, невозможно», — заявил Алессандро Лонги, итальянский ученый, изучающий вечную мерзлоту. Издание отмечает, что западные ученые все чаще стали пользоваться станциями на Аляске для исследования Арктики.

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Кроме того, сразу после начала войны Евросоюз прекратил финансирование проектов с участием России, а Финляндия и Норвегия, призвали свои университеты заморозить связи с российскими институтами и приостановить существующие проекты. Также Национальный фонд США, который финансирует множество арктических исследований, велел не включать российских партнеров в грантовые заявки.

«Это как выстрелить себе в ногу. <…> Мы делаем все, что можем, но это кризис», — утверждает Синдония Брет-Харт, профессор Университета Аляски в Фэрбанксе. По ее словам, часть работ можно компенсировать исследованиями с других станций или спутниковыми данными, но этого недостаточно.

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Владимир Романовский, геофизик из Университета Аляски в Фэрбанксе, отметил, что многие российские ученые боятся сотрудничать с западными и американскими коллегами и получать финансирование от США, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Из-за этого около 130 арктических станций в России перестали отправлять информацию зарубежным ученым. «Это очень похоже на то, как было в Советском Союзе. Им нужно быть осторожными», — добавил Романовский.

The New York Times отмечает, что финансовый кризис может иметь долгосрочные последствия, поскольку многие российские станции зависят от западных технологий и финансирования. В то же время, по данным издания, появились признаки того, что Россия стала больше обращаться за помощью к Китаю.