Война в Украине не дает ученым следить за нагреванием Земли в Арктике

Зарубежные ученые, изучающие Арктику, все чаще сталкиваются с проблемой нехватки данных в результате разрыва отношений с Россией из-за войны в Украине. Об этом сообщает The New York Times.
Как пишет издание, из-за санкций, введенных европейскими странами, обмен данными между западными и российскими учеными замедлился до минимума. Это влияет на возможность мониторинга повышения температур в Арктике, которая нагревается в четыре раза быстрее, чем другие места на Земле. В свою очередь, нехватка данных приведет к тому, что у других стран не будет четкого представления, как быстро нагревается планета.
«Понять, как меняется Арктика, без участия России, наверное, невозможно», — заявил Алессандро Лонги, итальянский ученый, изучающий вечную мерзлоту. Издание отмечает, что западные ученые все чаще стали пользоваться станциями на Аляске для исследования Арктики.
Кроме того, сразу после начала войны Евросоюз прекратил финансирование проектов с участием России, а Финляндия и Норвегия, призвали свои университеты заморозить связи с российскими институтами и приостановить существующие проекты. Также Национальный фонд США, который финансирует множество арктических исследований, велел не включать российских партнеров в грантовые заявки.
«Это как выстрелить себе в ногу. <…> Мы делаем все, что можем, но это кризис», — утверждает Синдония Брет-Харт, профессор Университета Аляски в Фэрбанксе. По ее словам, часть работ можно компенсировать исследованиями с других станций или спутниковыми данными, но этого недостаточно.
Владимир Романовский, геофизик из Университета Аляски в Фэрбанксе, отметил, что многие российские ученые боятся сотрудничать с западными и американскими коллегами и получать финансирование от США, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Из-за этого около 130 арктических станций в России перестали отправлять информацию зарубежным ученым. «Это очень похоже на то, как было в Советском Союзе. Им нужно быть осторожными», — добавил Романовский.
The New York Times отмечает, что финансовый кризис может иметь долгосрочные последствия, поскольку многие российские станции зависят от западных технологий и финансирования. В то же время, по данным издания, появились признаки того, что Россия стала больше обращаться за помощью к Китаю.