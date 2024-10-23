Медвежонку Паддингтону выдали паспорт Великобритании

Сопродюсер последнего фильма о Паддингтоне Роб Сильва сообщил, что Министерство внутренних дел Великобритании выдало образец документа вымышленному персонажу перуанского происхождения, внеся в него официальную отметку о том, что на самом деле он медведь. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы написали в Министерство внутренних дел с вопросом, можем ли мы получить копию, и они действительно выдали Паддингтону официальный паспорт — такой существует только один», — рассказал Сильва.

На фотографии паспорта, опубликованной The Guardian, видно, что в качестве имени и фамилии в документе указано Паддингтон Браун, в графе дата рождения написано 25 июня, но не указан год, а сам документ действителен до 2034 года.

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Бен Уишоу, который озвучивал нового британского подданного в фильме «Паддингтон в Перу», пошутил, что образец паспорта не понадобился во время съемок, потому что он провел все время работы над фильмом в подвальной студии в центре Лондона.

«Я бы с удовольствием съездил в Перу и Колумбию (часть съемок фильма проходили в Колумбии — Прим. «Холода»), но мне не удалось. Все это время я просидел в подвале в Сохо», — отметил актер.

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Уишоу добавил, что ему не удалось встретиться ни с кем из своих коллег по фильму — ни с Антонио Бандерасом, ни с Оливией Колман. То же самое произошло и во время съемок «Приключений Паддингтона 2» — там актер ни разу не видел Хью Гранта.

В третьем по счету фильме франшизы, который должен выйти на экраны в начале ноября этого года, медвежонок в вещевом мешке отправляется в страну своего рождения — в Перу, — чтобы навестить тетю Люси. Однако от монахини, управляющей домом для медведей-пенсионеров, он узнает, что его тетя пропала во время научной миссии.