Россияне и американцы оказались одинаково уязвимы перед новой схемой мошенничества

Жители США, России, некоторых стран Восточной Европы и бывшего Советского союза столкнулись с относительно новой мошеннической схемой. В ютубе, фейсбуке и инстаграме появляются легальные рекламные ролики с обещанием быстрого выхода на пассивный доход в несколько сотен долларов в день. Мошенники предлагают жертвам инвестировать свои средства, а после получения крупных сумм денег — пропадают. «Холод» выяснил, что помимо США и России подобная схема с использованием, например, «Газпрома» и Илона Маска работает в странах Балтии, Азербайджане и даже Молдове.

Схема, по которой действуют мошенники, довольно простая: чаще всего они берут настоящее интервью или конференцию, например, Илона Маска и при помощи искусственного интеллекта всего за 2–10 долларов накладывают новую озвучку, которая подгоняется под движение губ. В рекламе перед видео на ютубе «Маск» предлагает «абсолютно безрисковую» инвестиционную программу, позволяющую зарабатывать миллионы долларов ежегодно, и «навсегда оставить крысиные бега» — нужно всего лишь зарегистрироваться.

Мошенники украли миллиарды долларов от имени «Газпрома» и Tesla На рекламу «пассивного дохода» одинаково клюют россияне и американцы. YouTube ничего не делает Интернет и мемы 9 минут чтения

После этого с потенциальной жертвой связываются «консультанты» компании и просят открыть инвестиционный счет на небольшую сумму, обещая, что ее можно вывести в любой момент. Впоследствии из жертвы вытягивают деньги до тех пор, пока она не потратит все свои сбережения.

Подобная мошенническая схема появляется и в США, и на пространстве бывшего СССР. Для реалистичности берется реально существующая и известная компания: например, для Азербайджана и Молдовы — нефтегазовый гигант SOCAR, для Литвы — Revolut, для России и Грузии — «Газпром». Где-то просто рекламируется мошеннический сайт, а где-то, например в Азербайджане, используется якобы цитата президента Ильхама Алиева.

В рекламе в социальной сети фейсбук мошенники даже эксплуатировали образ погибшего Алексея Навального. Якобы он «пять лет разрабатывал программу, за участие в которой платят по 600 долларов ежедневно», и готов ей поделиться. Об этом Навальный якобы писал своей жене Юлии в письме из колонии.

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При помощи дипфейк-технологий мошенники только в 2023 году украли 12,3 миллиарда долларов. По данным компании Deloitte, к 2027-му ежегодный ущерб от них составит 40 миллиардов долларов.

При этом и YouTube, и Meta пока что не ввели инструменты, которые не позволили бы мошенникам наживаться на пользователях. 19 марта 2024 года YouTube обновил правила пользования для создателей контента. Они обязывают маркировать видео, сделанные при помощи ИИ, но не касаются рекламы. Meta и вовсе обвиняли в том, что она решила бороться с дипфейками слишком поздно. Сейчас компания хочет ввести технологию распознавания лиц, но от нее уже отказывались в 2021 году из-за проблем с безопасностью и точностью распознавания.