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Общество

Земля пережила удар мегаметеорита высотой в несколько Эверестов

21:59 22.10.2024

Около трех миллиардов лет назад в Землю врезался метеорит высотой в несколько раз больше самой высокой горы планеты, Эвереста. Метеорит вскипятил океаны и вызвал самое большое из известных цунами, сообщила Би-би-си со ссылкой на группу ученых из Гарварда, Стэнфорда и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. 

Исследователи опубликовали результаты своей работы в журнале PNAS.

Метеорит, о котором идет речь, был в 50-200 раз массивнее того, что уничтожил динозавров. Впервые о нем стало известно в 2014 году, пишет Би-би-си.

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Ученые не так давно работали на месте падения метеорита в Южно-Африканской Республике. В горной местности Барбертон исследователи откалывали куски породы и искали следы произошедшего миллиарды лет назад столкновения. Им удалось найти доказательства того, что удар метеорита помог расцвету ранней жизни на планете, отмечает издание.

После образования Земли в космосе летало множество обломков, которые врезались в планету. Но жизнь была устойчива к таким ударам и «действительно быстро восстановилась и расцвела», заявила журналистам руководительница исследовательской группы, профессор Гарвардского университета Надья Драбон.

Исследователи искали крошечные фрагменты горных пород, оставшиеся после удара космического тела о Землю. Группа собрала около сотни килограммов камней и отвезла в лабораторию для анализа.

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Диаметр метеорита, которому ученые присвоили имя S2, был около 40-60 километров — это в четыре-пять раз больше метеорита, падение которого привело к вымиранию динозавров 66 миллионов лет назад, рассказали ученые. Метеорит в несколько раз превосходил по размерам Эверест. 

Когда метеорит упал, планета представляла из себя водный мир с несколькими континентами, жизнь была представлена одноклеточными микроорганизмами, рассказали исследователи. Камень при ударе создал кратер шириной около 500 километров и поднял в воздух обломки земной коры. Крупные камни с высокой скоростью падали на поверхность, а мелкие образовали облако, окружившее земной шар.

«Представьте себе дождевое облако, но вместо капель воды с неба падают куски расплавленной породы», — рассказала профессор Драбон. По ее словам, падение метеорита было способно вызвать цунами, которое «разрывало морское дно и затапливало берега». Высвободившаяся энергия была способна привести к выделению большого количества тепла, которое вскипятило океаны, заставив испаряться воду и подняв температуру воздуха до 100 градусов по Цельсию.

Без солнечного света зависящая от фотосинтеза жизнь на суше или на мелководье была бы уничтожена, сказала руководительница исследовательской группы. Однако тогда ее не существовало, а в поднятых ударом горных породах ученые обнаружили частицы фосфора и железа.

Волны от удара метеорита разнесли по всему земному шару необходимый для жизни фосфор, а цунами подняло с глубин богатую железом воду. Эти минералы миллиарды лет назад служили пищей для простейших организмов. «Жизнь была не только стойкой, но очень быстро восстанавливалась», — сказала Драбон.

«Это похоже на то, как вы чистите зубы по утрам. Чистка убивает 99,9% бактерий, но к вечеру они появляются снова», — привела аналогию ученая.

По словам Драбон, сделанные ее группой находки подтверждают мнение, что расцвету жизни на Земле помогла череда ударов камней из космоса в ранние годы существования планеты.

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