Зюзинский районный суд Москвы запретил 74-летнему пенсионеру из Южного Бутово Валерию Аникееву держать у себя мелкий рогатый скот. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции москвы в своем телеграм-канале.

Иск к пенсионеру подал столичный комитет ветеринарии в начале августа этого года. В документе было сказано, что козы паслись «без контроля со стороны владельца» рядом с жилыми домами и недалеко от станции метро «Улица Скобелевская». Животные, как пишет «360.ru», прыгали на припаркованные автомобили.

У меня 13-й размер груди Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека Общество 4 минуты чтения

Козы загрязняли окружающую среду навозом, заявили в комитете. Там также добавили, что на гуляющих по району животных жаловались местные жители, а сам Аникеев нарушил ветеринарное законодательство, что могло привести к распространению болезней, опасных как для человека, так и для животных.

По данным «360.ru», судебное заседание было назначено еще на 25 сентября, но Аникеев на него опоздал, из-за чего суд перенесли на 22 октября. По словам пенсионера, его обязали поставить «коврик вместо корыта» и построить забор, чтобы «хищные животные не могли залезть на [огороженный] участок». В свою очередь, телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что Аникееву велели поставить специальные антибактериальные ванночки.

Вопрос, который никто не задает Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь Политика 5 минут чтения

Запрет суда содержать скот действует до выполнения всех требований. Как отмечает Msk1.ru, Аникеев живет в частном секторе более 50 лет. Изначально, по данным издания, он завел только одну козу, но ее пенсионеру оказалось недостаточно.

Козы Аникеева неоднократно попадали в новостные материалы. Например, в августе прошлого года телеканал «Москва 24» сообщил, что животные ворвались в логопедический центр, а в марте этого года — что козы едят корм из кормушек для птиц.