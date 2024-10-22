В столичном МФЦ вместо отметки о разводе москвичке поставили штамп о смерти

Жительница Москвы Светлана Пшонкина пришла в МФЦ района Щукино, чтобы поставить в паспорт штамп о расторжении брака, однако вместо этого ей в документ поставили отметку о смерти. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ее адвокат Сергей Поляков.

«Ситуация капец», — прокомментировал случившееся юрист. По его словам, его доверительница в этот день получила решение суда о разводе и в центре госуслуг «Мои документы» должна была получить свидетельство о расторжении брака. Для этого она оставила в МФЦ выписку и паспорт, а когда получила документ обратно, обнаружила в нем штамп «Гражданка умерла».

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Как рассказал Поляков, сотрудники МФЦ извинились перед Пшонкиной за ошибку и пообещали в кратчайшие сроки заменить испорченный паспорт на новый. Однако она все равно очень переживала из-за случившегося, так как планировала в тот же день обратиться в банк по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, а из-за ошибочного штампа в паспорте сделать этого не удалось.

«По моему личному убеждению, чиновник уровня начальника МФЦ не вправе совершать такие “ошибки”. Несовместимы они с такой ответственной должностью. За каждым документом, а особенно паспортом — живой человек, со своими проблемами, планами и чаяниями. Недопустимая степень разгильдяйства», — заявил Поляков телеграм-каналу «Осторожно, Москва».

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При этом он посетовал, что действующим российским законодательством для чиновников не предусмотрено практически никакой ответственности за подобные ошибки, кроме дисциплинарной. В то же время, отметил юрист, простые граждане по закону несут административную ответственность за ненадлежащее использование паспорта, которое привело к его недействительности.

Поляков добавил, что его доверительница планирует обратиться с жалобой на действия испортившей ее паспорт чиновницы в правительство Москвы.