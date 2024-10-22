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Политика

Турция тайно прекратила поставки товаров военного назначения в Россию

23:16 22.10.2024

Турция втайне запретила экспорт в Россию американских товаров военного назначения после того, как правительство США предупредило власти страны о «последствиях», если Турция не прекратит поставки. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, Турция за последние несколько недель внесла изменения в таможенную систему. Однако об этих ограничениях не было объявлено публично из-за «политической деликатности» вопроса, считает один из источников издания.

«Негласные запреты на экспорт в Россию товаров военного назначения — это последний признак того, что Турция отходит от роли “спасательного круга” от западных санкций, которую она взяла на себя в начале войны», — пишет Financial Times.

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Под запрет попали товары из списка 50 «высокоприоритетной» продукции западного производства, которые США, Великобритания, Евросоюз и Япония посчитали ключевыми для российской военной промышленности. В их числе — микрочипы, системы дистанционного управления, процессоры и карты памяти, которые используются в производстве оружия, в частности, ракет и беспилотников. 

Экспорт этих товаров из Турции резко увеличился после начала войны в Украине с трех миллионов долларов до 38 миллионов по состоянию на декабрь 2022 года, пишет Financial Times, ссылаясь на официальную статистику турецкого правительства.

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В то же время в августе этого года Турция поставила России товаров военного назначения на 4,1 миллиона долларов. Однако сокращение экспорта, по данным издания, может объясняться тем, что часть товаров ввозится в Россию через посредников, например, через Казахстан и Азербайджан. При этом введенные Турцией ограничения не затронули эти страны.

В августе этого года Мэтью Аксельрод, помощник министра торговли США, прилетел с визитом в Турцию и предупредил турецких чиновников, что страну ждут «последствия», если она не предпримет шаги по прекращению сделок с Россией по поставке товаров для боевых действий.

«Мы считаем, что турецкое правительство услышало и поняло наши опасения. Мы оптимистично настроены на расширение сотрудничества в будущем», — прокомментировал Аксельрод введение запрета.

Как отмечает Financial Times, в настоящее время самым крупным поставщиком товаров военного назначения для России остается Китай — в июле этого года его экспорт военной продукции составил 337 миллионов долларов. Кроме того, поставки из Индии выросли до 100 миллионов долларов в месяц. 

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