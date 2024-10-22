Российский союз туриндустрии предложил обложить налогом выезжающих за границу туристов

Существующий в России механизм финансовых гарантий туроператоров необходимо изменить. Для этого нужно создать государственный фонд, в который должны будут платить специальный сбор российские туристы, покупающие зарубежные туры. С таким предложением, как передает «Интерфакс», выступил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он пояснил, что такой сбор может стать аналогом экспортной пошлины на выездной туризм. «Страховые компании отказываются от страхования ответственности туроператоров по выездному туризму. Объем средств, перечисляемых в фонд персональной ответственности, неуклонно растет, поскольку он привязан к обороту компании, который растет вместе со стоимостью турпродукта. Какие-либо проценты от размещенных денежных средств в фондах туроператоры не получают в связи с действующим законодательством. А суммы там не маленькие, у крупных туроператоров объем замороженных средств в фонде персональной ответственности приближается к миллиарду рублей», — отметил Уманский.

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В РСТ назвали «колоссальным» объем денежных средств, которые находятся в фонде персональной ответственности, сформированном туроператорами по выездному туризму. Так, по данным организации, к концу 2024 года он достигнет 3,5 миллиарда рублей, тогда как резервный фонд составит не менее 570 миллионов рублей. При этом в РСТ отмечают, что эти деньги фактически выведены из оборота компаний, и они не могут получить никаких дивидендов от того, что резервный фонд за последние четыре года вырос примерно на 200 миллионов рублей.

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«Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом. Гарантии перед туристами, в этом случае должно взять на себя государство, а дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма, например, на проект «Пять морей и озеро Байкал»», — пояснил Уманский.

При этом он напомнил, что как показали последние банкротства туроператоров, предел возмещения, на который может рассчитывать клиент, сегодня колеблется в диапазоне от 15 до 30% от стоимости тура.