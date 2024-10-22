Итальянская серфингистка погибла после нападения неизвестной рыбы

В Индонезии после нападения рыбы погибла 36-летняя итальянская серфингистка Джулия Манфрини. По данным CNN, Манфрини каталась на волнах у побережья Западной Суматры, когда рыба выпрыгнула из воды и вонзилась своим острым носом в грудь серфингистки.

Исполняющий обязанности главы Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Ментавайских островов Лахмудин Сирегар заявил, что на серфингистку напала рыба-меч. Представители курорта Hidden Bay Resort Mentawais в свою очередь сообщили, что это была рыба-игла.

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CNN отмечает, что обе рыбы похожи тем, что имеют длинные и острые носы. Хотя их физические особенности могут быть опасны для человека, смертельные случаи крайне редки.

Онлайн-журнал о серфинге со ссылкой на морского биолога Антонио Ди Натале пишет, что не всегда легко определить, какая из остроносых рыб могла напасть на человека, особенно если пострадавший или свидетели не разбираются в их отличиях.

По данным журнала, инцидент с Манфрини произошел 18 октября. В момент происшествия рядом с ней серфили еще двое человек.

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Они попытались оказать серфингистке первую помощь, а затем доставили ее в местный медицинский центр. Несмотря на помощь врачей, жизнь Манфрини спасти не удалось.

Согласно медицинскому заключению, серфингистка получила колотую рану глубиной пять сантиметров в левой верхней части груди. Врачи также отметили, что из носа пострадавшей шла пена, что указывает на нехватку кислорода и свидетельствует о том, что Манфрини могла захлебнуться.