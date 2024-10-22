EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Итальянская серфингистка погибла после нападения неизвестной рыбы

17:32 22.10.2024

В Индонезии после нападения рыбы погибла 36-летняя итальянская серфингистка Джулия Манфрини. По данным CNN, Манфрини каталась на волнах у побережья Западной Суматры, когда рыба выпрыгнула из воды и вонзилась своим острым носом в грудь серфингистки.

Исполняющий обязанности главы Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Ментавайских островов Лахмудин Сирегар заявил, что на серфингистку напала рыба-меч. Представители курорта Hidden Bay Resort Mentawais в свою очередь сообщили, что это была рыба-игла. 

Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я жила с племенем Амазонки, ночевала в палатке, работала за еду и постель. Теперь у меня просто не получается где-то осесть
Общество12 минут чтения

CNN отмечает, что обе рыбы похожи тем, что имеют длинные и острые носы. Хотя их физические особенности могут быть опасны для человека, смертельные случаи крайне редки.

Онлайн-журнал о серфинге со ссылкой на морского биолога Антонио Ди Натале пишет, что не всегда легко определить, какая из остроносых рыб могла напасть на человека, особенно если пострадавший или свидетели не разбираются в их отличиях. 

По данным журнала, инцидент с Манфрини произошел 18 октября. В момент происшествия рядом с ней серфили еще двое человек.

Изменение климата может убить миллиард человек
Изменение климата может убить миллиард человек
«Жизненные показатели» Земли достигли критической отметки. Планете необходимо сокращать население и отказаться от использования нефти и газа
Мир16 минут чтения

Они попытались оказать серфингистке первую помощь, а затем доставили ее в местный медицинский центр. Несмотря на помощь врачей, жизнь Манфрини спасти не удалось.

Согласно медицинскому заключению, серфингистка получила колотую рану глубиной пять сантиметров в левой верхней части груди. Врачи также отметили, что из носа пострадавшей шла пена, что указывает на нехватку кислорода и свидетельствует о том, что Манфрини могла захлебнуться.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня 13-й размер груди
Общество
У меня 13-й размер груди
Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека
4 минуты чтения
Вопрос, который никто не задает
Политика
Вопрос, который никто не задает
Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь
5 минут чтения
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Общество
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я жила с племенем Амазонки, ночевала в палатке, работала за еду и постель. Теперь у меня просто не получается где-то осесть
12 минут чтения
Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Криминал
Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Спустя 30 лет их дело могут пересмотреть после выхода трукрайм-сериала на Netflix
12 минут чтения
Изменение климата может убить миллиард человек
Мир
Изменение климата может убить миллиард человек
«Жизненные показатели» Земли достигли критической отметки. Планете необходимо сокращать население и отказаться от использования нефти и газа
16 минут чтения
Мужской мозг больше женского, и поэтому мужчины умнее?
Общество
Мужской мозг больше женского, и поэтому мужчины умнее?
Мифы и факты о различиях мышления двух полов. Тест «Холода»
2 минуты чтения