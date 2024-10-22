Группа ученых из США и Великобритании провела вторую фазу клинических испытаний специальной гарнитуры, произведенной компанией Flow Neuroscience, которая предназначена для лечения депрессии с помощью электростимуляции мозга. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, результаты исследований показали, что люди с тяжелой формой клинической депрессии могут облегчить ее симптомы в домашних условиях. В эксперименте участвовали 174 человека с диагностированной депрессией. Половина из них в течение 10 недель получала электростимуляцию мозга с помощью гарнитуры с двумя электродами. Они подавали слабый ток силой до двух миллиампер. Каждый сеанс длился по 30 минут.

У меня 13-й размер груди Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека Общество 4 минуты чтения

Другая половина участников исследования стала контрольной группой. Эти люди получали «неактивную» терапию: устройство подавало кратковременный слабый ток только в начале и в конце сеанса.

Результаты опыта показали, что 44,9% людей, которые получали полноценную электростимуляцию, смогли добиться ремиссии заболевания, в то время как во второй группе этот показатель оказался почти вдвое меньше — 21,8%. Синтия Фу, профессор аффективной нейронауки и психотерапии в Королевском колледже Лондона и старший автор исследования, отметила, что во второй группе наблюдался эффект плацебо.

Вопрос, который никто не задает Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь Политика 5 минут чтения

«Это потенциальное средство первой помощи при лечении депрессии. Его также можно использовать для людей, чья депрессия не поддается лечению антидепрессантами, для тех, кому не нравятся антидепрессанты или кто не хочет проходить психотерапию», — рассказала Фу.

The Guardian отмечает, что в мире около 5% людей живут с диагнозом депрессии. При этом в случае тяжелой формы заболевания прием антидепрессантов и психотерапия не приводят к полной клинической ремиссии.