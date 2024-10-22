Россиянам стали отказывать в приеме наличных долларов старого образца

Российские и зарубежные пункты обмена валют, включая банки, все чаще отказываются принимать наличные доллары старого образца. Желающие обменять валюту также сталкиваются с ситуацией, когда доллары старого образца у них не покупают по полной цене. Об этом «Российской газете» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, подобная проблема возникла еще в 2023 году. На сложности с обменом американской валюты за границей чаще всего жалуются туристы в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и некоторых других популярных у россиян направлений для отдыха.

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«Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца», — сказал Мурадян.

Он также сообщил, что бывают случаи, когда в России и за рубежом обменные пункты соглашаются купить доллары старого образца, но со скидкой.

«Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом в 5%. Не говоря уже о случаях, когда купюры мятые или с какими-либо отметками. В результате уже и в России люди сталкиваются с ситуацией, когда доллары старого образца у них не покупают без дисконта», — утверждает Мурадян, добавляя, что в 2024 году жалоб стало меньше, так как туроператоры начали предупреждать туристов о такой проблеме.

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«Непонятно, как и когда она может разрешиться. Финансовые институты, которые могли бы пролить на это свет, не дают никаких внятных объяснений. Есть версия, что купюры старого образца стали чаще подделывать, но это только предположения», — пояснил он.

«Российская газета» пишет, что у российских банков есть объяснение нежеланию обменивать старые доллары: они говорят, что потом сами затрудняются их продать. Отмечается, что клиенты, знающие о проблеме обмена старых долларов, стали придирчиво относиться к купюрам, которые приобретают.

В свою очередь, РИА «Новости» со ссылкой на неназванного представителя турецкого государственного банка Ziraat пишет, что банки Турции не получали жалоб от туроператоров на проблему обмена долларов старого образца. По его словам, единичные случаи возможны, но сама проблема не носит массовый характер.