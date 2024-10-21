СМИ: люди Кадырова разворовывают крупнейший завод Мариуполя

Связанные с Рамзаном Кадыровым люди взяли под контроль Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича — крупнейший промышленный завод в Донецкой области. Они разворовывают его продукцию и отправляют ее в Россию. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывших и нынешних работников комбината, а также на российские корпоративные записи.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича не так сильно пострадал от боевых действий в городе, как завод «Азовсталь». Соратники Кадырова, которые имеют доступ к заводу, уточняли, что его цеха пока что могут перерабатывать только остатки металлолома и побочные продукты черной металлургии. Они планируют полностью возобновить работу завода к 2026 году, а пока что ресурсы комбината имени Ильича активно используются «союзниками» Владимира Путина в России, пишет WSJ.

Люди, связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, вывозят с завода современное металлургическое оборудование и распродают его. Мэр Мариуполя в изгнании Вадим Бойченко сообщил, что продукция завода используется для производства грузовиков и автомобилей в России. Кроме того, «новые владельцы» завода демонтировали производственную линию за 220 миллионов долларов и отправили ее в Россию. Она была установлена прямо перед началом войны в 2022 году.

Судя по последним фотографиям мариупольского комбината, главный вход на завод украшен портретом Кадырова и логотипом «Ахмата». Местный житель рассказал, что с завода часто выезжают грузовики с металлопрокатом, которые едут в Россию.

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Кадыров поручил заниматься делами «ММК Ильича» заместителю министра Минстроя и ЖКХ Чечни Вахиту Геремееву. В августе 2022 года, уже после оккупации Мариуполя, была создана компания ООО «ММК имени Ильича». Один из ее руководителей — 25-летний Валид Вахитович Корчагин. WSJ утверждает, что Корчагин является сыном Геремеева: его номер телефона и аккаунты в соцсетях привязаны к имени Валид Геремеев. Геремеевы, как утверждает Би-би-си, родственники депутата Госдумы от Чечни и соратника Кадырова Адама Делимханова.

Вторым руководителем ООО «ММК имени Ильича» стал бизнесмен Юрий Мурай. WSJ называет его россиянином, однако Би-би-си пишет, что он на самом деле украинский предприниматель и долгое время жил в Макеевке. По всей видимости, Мурай поддерживал Россию еще до полномасштабного вторжения: в 2014 году в «ДНР» были зарегистрированы несколько организаций, связанных с ним. Сейчас на его страницах в соцсетях можно найти репосты постов Рамзана Кадырова и пророссийских пабликов.

ООО «ММК имени Ильича» экспортирует сталь с комбината в Россию. Другая компания Мурая — Alliance Service — занималась перевозкой грузов для Минобороны России в Крыму уже после его аннексии в 2014 году.

До начала войны налоги, которые шли с «ММК Ильича» и «Азовстали», финансировали более трети годового бюджета Мариуполя. Комбинат имени Ильича принадлежал компании «Метинвест», владельцем которой является самый богатый украинец Ринат Ахметов.