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Общество

Ученые изучат влияние перевода часов на психику

15:41 21.10.2024

Ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса начали исследование, посвященное тому, как переход с летнего на зимнее время влияет на восприятие времени и психику. Ранее было выяснено, что переход с зимнего время на летнее в Великобритании имеет негативные последствия на сон, когнитивные функции, а также повышает вероятность несчастных случаев. Об этом сообщает The Guardian. 

Исследование является частью более крупного проекта, изучающего то, как внешние факторы могут влиять на ощущение времени людьми. Профессору Рут Одген из университета Джона Мурса впервые пришла в голову эта идея, когда она попала в аварию рядом с университетом и испытала «ощущение замедленного времени». 

«Мне интересно, что чувствует человек, когда повседневное ощущение времени нарушается под воздействием внешних факторов: у вас становится больше или меньше времени, ухудшается или улучшается самочувствие? <…> Время — очень важный элемент психологии, которому уделяется недостаточно внимания. Наши жизни расписаны по часам, и у нас есть внутреннее представление о времени. Но мы очень плохо понимаем, как люди время воспринимают и как это сказывается на самочувствии», — сказала она. 

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До того как начать исследовать влияние перехода с одного времени на другое, Одген уже выяснила, что человеческое восприятие времени менялось во время ковидных локдаунов. Ей удалось обнаружить, что люди с устойчивой психикой, низким уровнем тревоги и депрессии легче воспринимали локдаун и не испытывали время искаженно. В то же время те, кто был более социально изолирован, подавлен или менее удовлетворен своим уровнем социального взаимодействия, воспринимали время искаженно.

Ранее ученые также выяснили, что люди, испытывающие хронические боли, также воспринимают время с искажением. Группа во главе с Одген также хочет изучить, как воспринимают время люди из маргинализированных групп и те, кто очень занят и не контролирует свое время — например, молодые родители. 

Долгосрочная цель исследования — выработать стратегии, которые помогут людям улучшить индивидуальное и общественное благосостояние.

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