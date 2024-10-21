Россиянка добивается пенсии по потере кормильца для зачатых после смерти мужа детей

Открытые слушания по делу о проверке положений закона «О страховых пенсиях» 22 октября проведет Конституционный суд. Об этом пишет газета «Ведомости». По ее данным, с жалобой в КС обратилась петербурженка Мария Щаникова. Она заявила о нарушении прав ее несовершеннолетних детей, которые были зачаты после смерти ее мужа путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В своей жалобе Щаникова рассказала, что осенью 2016 года использовала замороженную сперму своего умершего супруга для проведения процедуры ЭКО. В результате у женщины родились близнецы. Щаникова через суд подтвердила факт отцовства, а затем обратилась в пенсионный орган за назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца.

Однако в ведомстве отказали в назначении пенсии, объяснив это тем, что процедура оплодотворения проводилась после смерти супруга и родившиеся дети не могли оказаться у него на иждивении. Щаникова обжаловала это решение в судах, но те признали его законным.

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Тогда женщина обратилась в Конституционный суд, утверждая, что нормы закона «О страховых пенсиях» не соответствуют Конституции, поскольку лишают детей, зачатых с помощью медицинских технологий после смерти родителя, права на получение пенсии по потере кормильца.

Таким образом, по ее мнению, закон необоснованно дискриминирует детей в зависимости от способа зачатия. «Такого рода различия не имеют объективного и разумного оправдания», — утверждает Щаникова в своем иске.

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В середине октября стало известно, что в Индии пожилая пара после нескольких лет судебных тяжб добилась права получить хранящуюся в больнице замороженную сперму своего умершего сына, чтобы использовать ее для рождения внуков.

Сын истцов умер от рака в 2020 году. За несколько месяцев до смерти он согласился заморозить образец своей спермы. По словам его родителей, зачать детей с ее помощью для них важно для продолжения своего рода.