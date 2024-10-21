Плакаты антивоенных политиков и музыкантов в образе квадроберов расклеили в Москве

В Москве появились плакаты с уехавшими из России политиками, артистами и общественными деятелями, на которых рядом с обычными фотографиями разместили отредактированные изображения с головами животных вместо лиц. На это обратила внимание Мария Певчих в своем телеграм-канале.

«Весело в Москве. И креативно. Классический нашизм жив», — подписала свой пост Певчих.

На плакатах используется формулировка «Я/Мы», которая стала популярной после задержания журналиста Ивана Голунова, и ее начали использовать во время других протестов.

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Помимо самой Певчих, на плакатах изображены, музыканты Лева и Шура Би-2, политик Илья Яшин, актеры Семен Слепаков и Алексей Панин, соратник Алексея Навального Леонид Волков и журналист Юрий Дудь.

Каждому из них даны «квадроберские» прозвища. Например, под отредактированной фотографией Левы и Шуры Би-2 стоит подпись «волки позорные», Дудя — «страус любопытный», Слепакова — «ухоплан унылый». При этом фотографию Ильи Яшина редактировать не стали.

Внизу на плакатах также есть QR-код, который ведет в телеграм-канал ZOV. Там опубликованы все варианты плакатов. «Беглые оппозиционеры-иноагенты коллективно поддержали движение квадроберов в Москве», — подписал плакаты телеграм-канал.

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К посту прикреплены два видео, на которых запечатлены плакаты, наклеенные на площади Маяковского. «Каждый иноагент косплеит свое уникальное тотемное животное, отражающее его истинную суть», — добавил ZOV.

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