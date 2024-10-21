Названы главные причины для тревоги у россиян

Главными событиями, которые вызывают у россиян тревогу или беспокойство, в третьем квартале этого года стали вторжение ВСУ в Курскую область, замедление работы YouTube и нелегальная миграция. К таким выводам, как пишет «Коммерсантъ», пришли эксперты коммуникационной компании КРОС в докладе «Национальный индекс тревожностей».
Так, на первом месте в «индексе тревожности» в третьем квартале оказалась ситуация в Курской области, и эта тема стала лидером среди страхов россиян с начала 2024 года, набрав 846,5 медиаюнга — это единица измерения индекса. Для сравнения, в первом квартале в России больше всего боялись диверсий и беспилотников (683,4), а во втором — природных катаклизмов (386,6).
На второй строчке индекса оказалась тема замедления работы YouTube. При этом по «индексу приживаемости» это тема обогнала все другие тревоги россиян за всю историю исследований, которые ведутся с 2019 года.
«Пользователи выражали тревогу, что им приходится менять привычки и искать видеоканалы, которые они смотрели раньше, на других хостингах или учиться пользоваться инструментами обхода ограничений», — говорится в докладе. Там также отмечается, что в соцсетях эту тему обсуждали более чем в девять раз активнее, чем в СМИ.
Замыкает тройку лидеров рейтинга нелегальная миграция. В КРОС считают, что страхи россиян обострились из-за деятельности Госдумы, которая разработала сразу несколько запретительных законопроектов в этой области. Эксперты компании считают, то ограничения «не решат проблему криминала, но при этом приведут к усилению дефицита на рынке труда».
Ближе к концу рейтинга расположились неожиданные страхи россиян — квадроберы и чайлдфри. «Люди болезненно реагируют на любые попытки вмешательства в их частную и личную жизнь: YouTube, квадроберы, чайлдфри — это все именно об этом. Не случайно, что в этом квартале, к примеру, в топе практически нет социально-экономических тревожностей, так как к материальным трудностям люди адаптируются», — пояснила результаты исследования вице-президент КРОС Ксения Касьянова.
Замыкают ТОП-10 поводов для тревоги россиян развод провластного певца Shaman (Ярослав Дронов) и самокатчики. В случае с разводом Дронова, как объяснили в КРОС, «пользователи выразили разочарование, так как он все время выступал за семейные ценности, а теперь заставил усомниться в искренности как своих позиций, так и творчества».
При этом, как подчеркивает «Коммерсантъ», опасения по поводу быстрого продвижения ВСУ и возможной новой волны мобилизации в России «утратили актуальность».