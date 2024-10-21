Ельцин просил Клинтона «отдать Европу России»

Первый президент России Борис Ельцин в 1999 году просил бывшего тогда президентом США Билла Клинтона «отдать Европу России». Об этом, как пишет немецкое издание Der Spiegel, в своей новой книге рассказал историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скианна.

Его труд основан на ранее закрытых архивных документах, в частности, отчетах посольства Германии в Москве, стратегических документах из канцелярии и протоколах переговоров экс-канцлера Германии Гельмута Коля, занимавшего этот пост с 1982 по 1998 год, со своим преемником Герхардом Шредером и Биллом Клинтоном.

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Среди прочего в книге приводится разговор Клинтона с Ельциным в 1999 году

«У меня есть просьба. Просто отдать Европу России. США не в Европе. Европейцы должны заботиться о Европе. А Россия наполовину европейская и наполовину азиатская», — сказал Ельцин. «Я не думаю, что европейцам это понравится», — ответил президент США. Тогда Ельцин продолжил: «Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва находится в Европе, и мне это нравится. Вы можете взять на себя все остальные государства и заботиться об их безопасности. Я возьму Европу и обеспечу ее безопасность. Так что не я лично. А вот Россия… Билл, я серьезно».

Летом были рассекречены несколько документов, касающихся отношений России и НАТО, которые хранятся в архиве нацбезопасности США. Среди них оказались в том числе стенограммы разговоров Ельцина с Клинтоном разных лет. Из рассекреченных документов следует, что, в частности, в 1997 году российский президент просил США быть более сдержанными в отношениях с Украиной. Он пояснил, что сближение Киева с НАТО тревожит Россию и не способствует разрешению российско-украинских противоречий.

Кроме того, Ельцин предлагал заключить специальное секретное соглашение, согласно которому Россия гарантирует отсутствие претензий на территории других стран, а взамен НАТО обязуется не принимать в свой состав любую из постсоветских стран.

Клинтон отказался дать такое обещание, но заверил, что будет стараться перестроить НАТО, чтобы сделать его менее угрожающим для России. При этом в 1994 году вице-президент США Альберт Гор обещал Ельцину, что расширение НАТО на восток не будет происходить без консультаций с Москвой.

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Расширение НАТО на восток и стремление вступить в него Украины Владимир Путин называл одной из причин военного вторжения в эту страну. Он также заявлял, что отказ Киева от намерения вступить в Альянс является обязательным условием для прекращения огня и начала мирных переговоров.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский включил вступление Украины в НАТО в качестве одного из пунктов в свой «план победы».